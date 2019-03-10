إطلالة النجمة سارة علي خان تجمع بين الأصالة والمعاصرة (صور)

سارة علي خان

تتنوع أزياء النجمة الهندية ذات الأصول الملكية "سارة علي خان" بين الملابس التقليدية والأزياء العصرية، لكن أهم ما يميز هذه النجمة هي ذاتها الحماسية التي نراها جميعًا في البرامج الحوارية والمقابلات والأحداث فهي أيقونة تشع بالسحر والجاذبية.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، فإن اختيارات "سارة" من الملابس التقليدية تعد دائمًا الخيار الأمثل، حيث تظهرها بشكل يغلب عليه النعومة والجمال، مع الحفاظ على تراثها التقليدي، فهي لا تتقيد بشكل وستايل ثابت، لكنها تتنوع بين الزي الرياضي ومتعدد الأغراض.

وتعشق النجمة تجربة كل ما هو جديد بشكل يتناسب مع قوامها مثل الفساتين أو الملابس القصيرة، حيث تعرف سارة ما يناسبها بالظبط.

أما من حيث الإكسسوارات، تحب سارة علي خان الحقائب التي تكون مزيجًا بين البساطة والطراز التقليدي، أما بالنسبة للأقراط والخواتم فهي لديها مجموعة مميزة جدًا وتعد مزيجًا مثاليًا بين الأصالة والمعاصرة.

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