أبرزهم فاندام ومحمد رمضان.. مشاهير وقعوا في فخ انتقادات الجمهور بعد أول يوم رمضان

أثارت عدد من الأعمال الفنية والإعلانات التجارية، التي عرضت في اليوم الأول من شهر رمضان، أمس الإثنين، انتقادات حادة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

ومن الفنانة المصرية صابرين لإعلان النجم محمد رمضان مع الممثل العالمي فاندام، وقع المشاهير في فخ انتقادات الجمهور على "السوشال ميديا" التي أصبحت المقياس الأول لردود الفعل على أي عمل فني جديد.

ويرصد "البوابة" المشاهير الذين وقعوا في مرمى نيران الجمهور فإلى السطور القادمة:

محمد رمضان وفاندام

لاقى إعلان الفنان محمد رمضان والممثل العالمي فاندام، لإحدى شركات الاتصالات في مصر، ردود فعل ساخرة من قبل الجمهور، بسبب محتوى الإعلان وقصته التي عبرت عن تفوق الفنان المصري على النجم الأمريكي رغم قدرات الأخير الفائقة في "الأكشن".

وتعجب رواد مواقع التواصل من الطريقة التي ظهر بها فاندام في الإعلان، وقيام رمضان بضربه والتفوق عليه حيث علق حساب باسم "حسومي": "اضرب يا ماافيااا يا أخويا بلا فاندام بلا بتاع".

وسخرت "نونة": "فاندام بقي فنضام، فيما كتب حساب باسم هيثم أحمد: "اللي يقولك الفلوس مش كل حاجة وريله فاندام وهو بيتكسر عليه كرسي قهوة في إعلان رمضان".

وعلق خالد: "بقا فاندام ملك الأكشن يلبسوه كده ويبقى شبه المعلم حلاوة العنتبلي".

مدحت شلبي

نال الإعلامي الرياضي المصري الشهير مدحت شلبي، القسط الأكبر من سخرية السوشيال ميديا، بسبب مشاركته في إعلان جديد لإحدى الشركات المنتجة للملابس الداخلية.

ولاقى شلبي انتقادات حادة، حيث أكد كثيرون أن ما يفعله في الإعلان لا يتناسب مع سنه وكونه لواء شرطة سابق، فكتب حساب يحمل اسم حمدي مرسي: "محدش تلف أخلاقك غير قطونيل".

وكتب آخر: "ده مش هيكبر بقى بدل التفاهة اللي بيعملها دي؟ واقف يترقّص ويقول لك فانلة وبوكسر وشراب؟".

صابرين

كما تعرضت الفنانة المصرية صابرين لهجوم حاد على مواقع التواصل، بسبب ظهورها من جديد بـ"باروكة" رغم أنها من المفترض "محجبة"، وذلك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان المصري الشاب علي ربيع.

وظهرت صابرين في الحلقة الأولى، وهي تؤدي رقصات استعراضية، اعتبرها رواد مواقع التواصل لا تناسب سنها وكونها ارتدت الحجاب منذ فترة ثم خلعته لترتدي "الباروكة" بدلًا منها.

ومن بين التعليقات التي انتقدت صابرين: "يعني بتلبسي باروكة على إنه حجاب وحلال وعديناها كمان رقص ومسخرة لا كده كتير"، وكتب آخر: "أنا رأيي تبيني شعرك الحقيقي بقى ما هي هاصت".

وعلق حساب باسم جهاد: "ماحدش ناوي يفاجأ الفنانة صابرين ويفهمها ان الباروكة مش حجاب؟".

للمزيد من قسم اخترنا لكم: