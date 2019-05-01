أصالة وشيرين ونوال أبرزهم.. نجوم الغناء يستقبلون الصيف بأغاني البهجة والتمرد والدراما

استقبل عدد من نجوم الغناء في مصر والخليج، فصل الصيف بطرح كليبات غنائية حملت البهجة والتمرد كأغاني "سينجل"، وآخرون اتجهوا للدراما بغناء "تترات" مسلسلات رمضان 2019.

وخلال الأيام الماضية شهدنا نشاطًا ملحوظًا وسط منافسة غنائية حامية، إذ ظهر من خلالها المطربون بشكل جديد حيث خلع بعضهم عباءته، لتقديم لون جديد عليه، وخلال السطور التالية يرصد "البوابة"، أبرز تلك الأغاني، التي لا زال بعضها يلقى صدى لدى الجمهور والبعض الآخر خسر الرهان.

شيرين ترتدي ثوب الإجادة باللبناني

فاجأت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها في مصر والوطن العربي، بغنائها باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، حيث طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس"، كـ"تتر"، للمسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي يُنافس في الماراثون الرمضاني المقبل.

يحمل الكليب قصة درامية تكشف صراع قُصي خولي، ومعتصم النّهار، على فتاة، ثم هروبها من حفل الزفاف، وهو ما تُشير إليه شيرين عبدالوهاب في كلمات الأغنية.

أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.

نوال الزغبي ونظرتها للحياة

كشفت النّجمة الذهبية اللّبنانيّة، نوال الزغبي، عن فيديو كليب أغنية "لما بتحسبا"، والتي تأتي كـ"تتر"، لمسلسل "بروفا"، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل.

ووجهت نوال الزغبي، رسالة لنجوم مسلسل "بروفا"، في بداية الكليب، الذي ظهر فيه النجم المصري أحمد فهمي، جاء فيها: "بالحياة في لحظات ما بتنعاد، بنعيشها مرة واحدة، بالحياة ما في بروفا".

وجاء الكليب دراميا، ظهر فيه أحمد فهمي وماغي بوغصن، وسط مشاعر مليئة بالحب، مؤكدًة أن العمر لحظات ويجب استغلالها جيدًا، وبدأت كلمات الأغنية بالقول: "ع الدنيا ما تكبر راس، لأنه ما فيك، متلك متل كل الناس هيّ اللي بتمشيك".

وارتدتْ نوال الزغبي، في الكليب، فستانًا طويلاً حمل اللّون الذّهبيّ، وبدتْ فيه وكأنها مغادرة للدنيا وتنصح المتواجدين فيها بأن يعيشوا جيدا لأنها تأتي مرة واحدة وليست بروفا.

إليسا تتمرد على الخيانة

تمردت المطربة اللبنانية إليسا، على الخيانة التي يقوم بها حبيبها في كليب "كرهني"، فبعد فترة من الترقب والانتظار، والتأجيلات، أطلقت كليب أغنيتها التي جاءت ضمن ألبومها الذي طرحته قبل أشهر قليلة بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني".

الكليب درامي رومانسي، يتناول الحالة الممزوجة بين الحب والكره، من خلال قضية، معاناة المرأة من خيانة حبيبها.

ومع نهاية الكليب تؤكد إليسا، أنها تعافت من الوجع الذي واجهته وبدت أكثر قوة، في إطار رسالة تخطي العقبات.

يُذكر أن أغنية "كرهني"، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، ومن إخراج إنجي الجمال.

أصالة صعيدية

خلعت المطربة السورية أصالة نصري، عباءتها الخليجية، وارتدت ثوب الإجادة في تقديم اللون الصعيدي، من خلال كليب يحمل اسم "بنت أكابر"، والذي طرحته عبر "اليوتيوب"، وحقق ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة.

وظهرت أصالة، في الكليب بأزياء صعيدية، وفستان مكون من الزهور يتماشى مع احتفالها بموسم عيد الربيع، وتم تصوير الكليب في مدينة الفيوم بجنوب مصر.

ولاقت أصالة إشادات من جمهورها على أغنيتها الجديدة بسبب تقديمها لونًا صعيديًا، والكليب من كلمات الشاعر أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، ومن إخراج أدهم الشريف.

نادر الأتّات وفوضى المشاعر

طرح النجم اللبناني نادر الأتات، فيديو كليب أغنيته الجديد "حالة فوضى"، والتي يتعاون فيها لأوّل مرة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني سعيد الماروق.

تتناول الأغنية، في حبكة درامية عمقًا واسعًا لحالة الفوضى التي يتسبّب بها ألم الحبّ، والصراع بين قرار ترك الحبيب أو البقاء، إذ أطلّ "الأتّات"، على جمهوره مشتّتًا في حالة فوضى من المشاعر والعذاب والبكاء.

أغنية "حالة فوضى"، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ.

"ياجبل ما يهزك ريح" والموسيقى الشعبية

بموسيقى ومطرب شعبي طرح المطرب المصري محمود الليثي، أغنية "يا جبل ما يهزك ريح"، والتي تأتي كترويج لمسلسل "وُلد الغلابة"، الذي يقوم ببطولته النجم المصري أحمد السقا، وهي من كلمات عبد المنعم طه، وألحان محمد عبدالمنعم.

يحمل الكليب موسيقى شعبية ذات رتم سريع، كما أخذت الطابع الحزين، وجسدت معاناة أحمد السقا، في المسلسل، والتي ظهرت من خلال بعض مشاهد الأغنية.

تجربة نجوى كرم في الشارع

قدمت المطربة اللبنانية نجوى كرم، تجربة أثارت الكثير من الجدل، حيث طرحت فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق" بعد مرور يوم واحد على تصويره تحت قيادة المخرج وليد ناصيف.

ورأى البعض أنّ الفكرة بسيطة حيث صوّرتها نجوى كرم، بين جمهورها في شارع الحمرا، بلبنان، ولم تكن تحتمل الكثير من المونتاج فخرج الكليب إلى النور بعد ساعات قليلة من تصويره.

أغنية "ملعون ابو العشق"، من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وإخراج وليد ناصيف.

حسين الجسمي

طرح النجم الإماراتي، حسين الجسمي أحدث أغانيه بعنوان "فديته"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الإماراتي مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع زيد عادل.

وتخطت الأغنية المليون الأول، بعد 5 أيام من طرحها، حيث نجحت تلك الأغنية في خطف اهتمام الجمهور العربي، خاصة العراقي، لقرب اللهجة منهم.

مي كساب

طرحت المطربة المصرية مي كساب، أغنية جديدة بعنوان "جوزي"، عبر قناتها على اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا.

جاءت بطريقة جديدة، واعتمدت مي كساب، على إيقاعات الموسيقى السريعة، وتكرار الكلمات.





أحمد جمال

طرح المطرب المصري أحمد جمال، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "النسيان"، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج أحمد حمدي.

ويروج أحمد جمال، بهذه الأغنية لألبومه المقبل، المقرر طرحه في صيف 2019، وهو من إنتاج شركة مزيكا، ولاقت الأغنية ردود فعل جيدة، خاصة أن لحنها هادئ ومناسب لكلمات الفراق.

نينا عبدالملك تصنع الفارق

صنعت النجمة اللبنانیة، نینا عبد الملك، الفارق بأغنيتها الجديدة "بكرة أحلى"، والتي تحمل في طيّاتها رسالة إيجابية، تشير فيها إلى أنّ القادم أفضل.

الأغنية كتبت كلماتھا ولحنتھا، نينا عبدالملك، وأظهرتْ فيها عفويّتها، حيث تقول كلمات الأغنية: "كلنا منضل نقولا، منفيق ومنلاقي اليوم متل مبارح، أفكارنا محلها، واقفة وما عم تتغيَّر، أهدافنا بسجن خيال بيضلّو سارح".

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