أبرز إطلالات جميلات بوليوود بالأصفر!

بدأ الصيف وجاءت معه حيرة اختيار الاطلالات والألوان المناسبة، حيث تتوفر العديد من الأفكار والخيارات التي تضع الكثير من السيدات في حيرة، ولكن بفضل ما تقدمه لنا النجمات من إطلالات مميزة، وخاصة نجمات بوليوود، تستلهم الكثيرات أجمل الأفكار.

لذا وبما أن الأصفر يعد من أبرز الألوان الصيفية، جلبنا لكِ من مجلة "آي ديفا" أبرز اطلالات نجمات بوليوود بالأصفر:

سونام كابور

في إطلالة صيفية أنثوية، اختارت سونام هذا الفستان الناعم من تصميم الروسية " أوليانا سيرجينكو"، والذي تميز بتصميمه الانسيابي وبلمسة من وحي العصر الفيكتوري، كما نسقت معه حذاء بنفس اللون، بينما اختارت حقيبة بلون نيود.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت سونام فستانًا أصفر أكثر اشراقًا، تميز بتصميمه الكاجوال الأنثوي من توقيع المصممة الكولومبية "سيلفيا تشيراسي"، ونسقت معه سنيكرز FILA x NorBlackNorWhite ونفس الحقيبة من الاطلالة السابقة، مع اختيار تسريحة مختلفة.

كاريشما كابور

في إطلالة جمعت بين الكلاسيكية الهندية والعصرية، ارتدت كاريشما زيًّا هنديًّا بسيطًا، تميز بتصميمه الفضفاض ونقشة التقليمات العصرية بلون الخردل الأصفر، ونسقت معه حقيبة أنيقة باللون الجملي من "هيرميس".

كارينا كابور

على عكس شقيقتها كاريشما، أرادت كارينا إبراز رشاقتها في إطلالة مونوكروم جذابة تألفت من توب ضيق باللون الأصفر المشرق من Alix NYC وبنطلون بخصر عالٍ ذي درجة مائلة للخردل من "زارا".

بريانكا شوبرا

تلفت بريانكا الأنظار دائما بإطلالاتها واختياراتها الجذابة للألوان، مثل تلك الإطلالة الأنيقة، والتي كانت ماركة شانيل بطلتها وتميزت بتصميمها من التويد الأصفر وتنسيقها مع حقيبة جذابة وبوت استثنائي من توقيع نفس الماركة.

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