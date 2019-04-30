سلمان خان، شاروخان وعامر خان..هل نراهم قريبًا في عمل سينمائي جديد؟ إليكم التفاصيل

اجتمع مؤخرًا ثلاثي التميز في بوليوود سلمان خان، شاروخان وعامر خان، وقضوا مع بعضهم البعض وقتًا طويلًا في بيت شاروخان، للحديث أكثر عن مستقبلهم المهني في عالم السينما، خاصة بعدما مر ثلاثتهم بتجربة الفشل في أعمالهم الأخيرة.

وبحسب "FilmFare"، فإن النجوم الثلاثة يخططون للتعاون مع بعضهم البعض في عمل سينمائي جديد، بهدف أن يخرجوا بعمل فني لا مثيل له، وحتى يستطيعوا أن يمحوا الذكريات السلبية من عقولهم بعدما فشل فيلم شاروخان "zero" وفيلم عامر خان "Thugs of Hindostan"، ولم يتم ذكر أي تفاصيل فيما يخص السيناريو المقترح للفيلم أو الشخص الذي سيتولى إخراج هذا العمل الضخم.

وكان سلمان خان هو تقريبًا الوحيد من بينهم الذي لم يختبر الفشل حتى الآن، حيث أنه انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "بهارات" المقرر أن يعرض في موسم عيد الفطر في شهر حزيران، بتوقيع المخرج علي عباس ظفار وبمشاركة النجمة كاترينا كيف.

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