سلمان خان يشارك في فيلم قصير من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة

النجم البوليوودي سلمان خان، غني عن التعريف، ودائمًا ما يكون لامعًا في أفلامه، ولكن بالإضافة إلى ازدهاره في أعماله الفنية وشهرته الواسعة، لم يدع سلمان أن تُنسيه الشهرة الجانب الإنساني، الذي دائمًا ما يهتم به.

لدى سلمان منظمته الخيرية الخاصة Being Human، ودائمًا ما يحرص على تكريس بعض الوقت لدعم من يحتاج للمساعدة، ولكنه مؤخرًا جمع بين دوره كممثل وجانبه الإنساني في آن واحد.

فوفق صحيفة " تايمز أوف إنديا"، يشارك سلمان خان في فيلم قصير يدعى Every Single Breath من إخراج "موزيز سينغ"، والذي تم إعداده لصالح مؤسسة تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالإضافة إلى سلمان خان، يشارك في الفيلم أيضًا، الممثل " فيجاي سينغ ديو" والشهير باسم بوبي ديول، كما اجتمع النجمين مع أطفال المؤسسة وقضيا بعض الوقت معهم.

ويبدو أن المخرج "موزيز" يسعى إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والسياسية أيضًا من خلال أفلامه التي تثير الجدل، ففي عام 2017، قدم موزيز فيلم First Period، والذي كان يدور حول الدورة الشهرية، كما قام مؤخرًا بتصوير الفيلم القصير Ab Meri Baari، لحث الناخبين لأول مرة على الإدلاء بصوتهم.

ويجدر بالذكر أن سلمان لطالما كان يدعم بوبي، حيث كان هو الذي شجعه على التركيز على لياقته البدنية وحياته المهنية، كما تربطهما علاقة صداقة جيدة.

هذا ويبدو أن جدول سلمان خان مزدحمًا هذا العام، فبالإضافة إلى مشاركته في الفيلم القصير Every Single Breath، ينشغل سلمان حاليا في تصوير فيلم " دابانج 3" المقرر إصداره في 20 ديسمبر هذا العام، كما سيشارك في فيلم Bharat المُنتظر من إخراج على عباس ظفار، والذي ستشاركه البطولة النجمة كاترينا كيف وديشا باتاني.

ومن المقرر إصدار هذا الفيلم في 5 يونيو، وسيظهر سلمان فيه بـ 5 اطلالات مختلفة، لأن قصة الفيلم تدور أحداثها على مدار 60 عامًا.

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