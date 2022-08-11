تحظى المسلسلات الخليجية بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة خاصة في الخليج العربي، وعادة ما تتناول الكثير من القضايا الاجتماعية الخاصة بالخليج

وتتنوع الاعمال الخليجية ما بين الكوميدية والدرامية والاجتماعية، ومؤخرًا أصبحت هناك الكثير من مسلسلات التي تتناول الرعب والخيال العلمي

أبرز المسلسلات الخليجية الكوميدية

مسلسل أبو الملايين

مسلسل كوميدي سعودي، كويتي، إماراتي،من تأليف خلف الحربي وإخراج محمد دحام الشمري تم عرضه في عام 2013

قصة مسلسل أبو الملايين

تدور أحداث العمل حول رجل الأعمال صقر بو منقار الذي يقرر معاقبة ابنائه بسبب طمعهم بتحويل امواله لأخوه غير الشقيق وضاج النباط، لتبدأ قصة العمل وسط العديد من الأحداث الكوميدية

أبطال مسلسل أبو الملايين

عبد الحسين عبد الرضا.

ناصر القصبي.

حسن البلام.

ميس كمر.

علي التميمي.

محمد الطويان.

ريماس منصور.

أحمد السلمان.

بلال عبد الله.

أمل العوضي.

سعيد سالم.

أحمد العونان.

وجنات الرهبيني.

صوفيا جواد.

محمد صفر.

عبد المحسن القفاص.

شجون الهاجري.



مسلسل درب الزلق

واحد من أبرز واكثر المسلسلات الخليجية شهرة، ويحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وهو من إنتاج عام 1977 من إخراج حمدي فريد ومن تأليف عبد الأمير التركي.



قصة مسلسل درب الزلق

تدور القصة حول الشقيقين حسينوه وسعد الذين يصبحان من الأثرياء بشكل مفاجئ بعد شراء الحكومة لمنزلهم، ليبدأ بعدها الشقيقان القيام بالعديد من المشاريع وسط أحداث كوميدية

أبطال مسلسل درب الزلق

عبد الحسين عبد الرضا

سعد الفرج

عبد العزيز النمش

علي المفيدي

خالد النفيسي

سمير القلاف

طارق منصور

فوزية المشعل

إبراهيم الحربي

حسين المفيدي

خليل إسماعيل



مسلسل رقية وسبيكة

واحد من أبرز ايقونات الأعمال الخليجية الكوميدية تم انتاجه في عام 1986 ويتكون من 6 حلقات فقط، وهو من كتابة مبارك الحشاش وإخراج فيصل الضاحي



قصة مسلسل رقية وسبيكة



تدور احداث العمل حول الشقيقتان رقية وسبيكة اللتان تعملان في سوق الحريم تلتقي الشقيقتان بسائق الوانيت ذياب، الذي يقع في حب سبيكة ويتزوجها

تتمكن الشقيقتان من بيع منزلهما بمبلغ مليون دينا كويتي، وبعد ان تنقلب حياتهما تقومان بافتتاح العديد من المشاريع وفي النهاية تعلنان افلاسهما وتعودان لحياتهما الأولى

أبطال مسلسل رقية وسبيكة

حياة الفهد

سعاد عبد الله

غانم الصالح

أسمهان توفيق

علي المفيدي



مسلسل سوق واقف

عرض لأول مرة في عام 2009 ونافس في الموسم الرمضاني، وهو من إنتاج مسرح السلام ويتكون من 30 حلقة

قصة مسلسل سوق واقف

يعالج العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والاسرية في قالب كوميدية، وهو عمل اجتماعي يعزز من العادات والتقاليد بأسلوب مبسط وسلس، وتمكن من تحقيق نجاح جماهيري كبير

أبطال مسلسل سوق واقف

غانم الصالح

إبراهيم الصلال

جاسم النبهان

انتصار الشراح

مسلسل عيال الفقر

عرض العمل في عام 2017 ويتكون من 15 حلقة فقط وهو من تأليف جمال سالم وإخراج غافل فاضل

قصة مسلسل عيال الفقر

يروي العمل قصة عسكر ونسيبه شملان حيث يعملان على مشروع تجاري الا انهما يخسران اموالهما، وسط احداث مميزة بقالب كوميدي، ويحث العمل على التمسك بالعادات والتقاليد من خلال العلاقات الاجتماعية

أبطال مسلسل عيال الفقر

سعد الفرج

حياة الفهد

إبراهيم الصلال

عبد العزيز جاسم

هدى الخطيب

منى شداد

اسامه المزيعل



مسلسل مذكرات عائلية جدا

عرض العمل في عام 2012 وهو من إخرج محمد العلمي، وتأليف فهد العليوة

قصة مسلسل مذكرات عائلية جدا

يتحدث العمل عن أسرة مكونة من أب وأم وأبنائهما، وما تمر منه هذه الأسرة من تفاصيل حياتهم اليومية بشكل كوميدي



أبطال مسلسل مذكرات عائلية جدا

هدى الخطيب

إبراهيم الحربي

شجون الهاجري

شيماء علي

محمد العلوي

حمد أشكناني

علي كاكولي

هنادي الكندري

طلال باسم

سلمى سالم

انتصار الشراح

مرام البلوشي

مسلسل هذا ولدنا

تم انتاج هذا المسلسل عام 2007 وهو من تأليف أيمن الحبيل وإخراج طارق العلي و نعمان حسين

فصة مسلسل هذا ولدنا

بتبدأ القصة عند وفاة رجل وبعد ذهاب عائلته لاستلام الميراث يتبين ان له ابن من زوجة تايلاندية في تايلاند، ليسافر أحد أفراد الأسرة من أجل جلب هذا الولد

أبطال مسلسل هذا ولدنا