مسلسل I Am Groot يتصدّر الترند بعد عرض الحلقة الأولى

تصدّر مسلسل الأنيميشن الجديد " I Am Groot " وسائل التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر تداولًا عبر محرك البحث غوغل بعد عرض الحلقة الأولى منه على منصة "ديزني بلس" العالمية يوم أمس الأربعاء.

مسلسل I Am Groot يتصدّر الترند

طرحت منصة "ديزني بلس" العالمية الحلقة الاولى من مسلسل الأنيميشن الشهير والمنتظر I Am Groot وذلك يوم أمس الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022

والمسلسل الجديد هو مسلسل أنيميشن قصير مشتق من فيلم الأبطال الخارقين The Guardians of the Galaxy ويدور حول شخصية الطفل الصغير المشاغب "بيبي غروت" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفيلم

تفاصيل مسلسل I am Groot

وأدّى النجم العالمي "فان ديزل " شخصية غروت الصوتية الى جانب نجوم آخرين في المسلسل، كما يمتاز الغمل بأن عدد حلقاته قليلة ومدة الحلقة قصيرة.

ومن مميزات المسلسل الأخرى خلوه من الحوارات الا من عدد قليل من الكلمات حيث يعتمد بشكل أكبر على المؤثرات البصرية ويمكن وصفه بانه عمل مفعم بالحيوية وقادر على إبهارك بشكل كبير، ولن تشعر بالملل ولو للحظة واحدة عند مشاهدته

نبذة عن مسلسل I am Groot

تدور تفاصيل المسلسل حول شخصية "بيبي غروت" من عالم مارفل، والذي يسمح لفضوله الكبير بان يقوده نحو تفاصيل ومغامرات صغيرة مليئة بالمرح.

ويستعرض المسلسل نمو غروت من شجيرة صغيرة وهو كائن صغير مليء بالحيوية والطاقة، الا انه ضئيل الجسد لكنه قادر عاىى تجاوز الكثير من الصعاب