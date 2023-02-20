خليل إبراهيم جيهان يتفوق على بوراك أوزجفيت في 100 أجمل وجه.. وهاندا وكرم في القائمة

البوابة- صدرت في الساعات الماضية قائمة 100 أجمل وجه حول العالم، التي يتنافس فيها عدد من النجوم وتعتمد على تصويت الجمهور، وكان اللافت تواجد عدد كبير من النجوم الأتراك في مراكز متقدمة بالقائمة.

تصدّر النجم التركي الشهير خليل إبراهيم جيهان قائمة أجمل وجه بناء على تصويت الجمهور متفوقًا على الكثير من النجوم حول العالم من أبرزهم لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما تفوق خليل جيهان على مواطنه الفنان بوراك أوزجفيت الذي جاء في نفس القائمة، وعلى كرم بورسين نجم مسلسل انت اطرق بابي.

نجوم أتراك ضمن قائمة أجمل 100 وجه

حصل النجم التركي "أونور سيت ياران" على المركز الـ 65 ومن أبرز أعماله دور دوروك أتاكول في المسلسل الشهير "إخوتي"، اما بوراك اوزجفيت فقد حل في المركز 54.

واستطاع النجم التركي "كرم بورسين" التواجد في المراكز الأولى من القائمة حيث حصل على المركز الخامس، وجاء"غوكبيرك ديميرجي" بطل مسلسل "الشوارع الخفية في المرتبة الـ 15 من القائمة.

سيلا توركوغلو تتفوّق على هاندا ارتشيل

تفوّقت النجمة التركية الشهيرة "سيلا توركوغلو" على نجمة مسلسل أنت اطرق بابي"هاندا ارتشيل" كصاحبة أجمل وجه، حيث حصلت على المركز الثاني في القائمة.

بينما حصلت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" على المركز الرابع في القائمة متراجعة عن العام الماضي، الذي جاءت فيه بالمركز الأول، وأثار تفوق سيلا على هاندا غضب جمهور ارتشيل معتبرين أنها تستحق الحفاظ على المركز الأول.