أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي: موسيقى، وتسوّق وفنون

حفل مجاني، ومهرجانين موسيقيين والكثير من المرح العائلي (Shutterstock)

تتميز عطلة نهاية الأسبوع بحفلات للموسيقى العربية والهندية وبالكثير من النشاطات الترفيهية العائلية. يمكنكم الاستمتاع بالحفلات الفنية أو بالنزهات العائلية مع الأطفال. تعد عطلة نهاية الأسبوع بانطلاقة مميزة لشهر أبريل مع فعاليات رياضية، وفنية، وعروض تسوّق، وترفيه. إليكم أبرز سبع فعاليات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي

فرصة تسوّق لا تُفوّت

ابدؤوا شهر أبريل مع تجربة تسوّق مميزة، حيث يمكنكم الحصول على أكثر من 300 علامة تجارية فاخرة مثل توم فورد، وغوتشي، وشوبارد، ولاكوست، بأسعار خيالية خلال "تصفيات سي بي بي سي". تبدأ أسعار المنتجات من 10 درهم، وتتضمن أزياءً، ونظارات شمسية، ومجوهرات، وأحذية، وأكسسوارات. احصلوا على كل ما تحتاجونه لتجديد خزائنكم مع أبرز العلامات التجارية في عالم الأزياء. سارعوا قبل نفاذ الكمية!

التاريخ: 1 - 6 أبريل

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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سباق مشوّق للبولو

يختتم موسم سباقات البولو في دبي ببطولة كأس تحدي دبي الخامسة والنهائية، والتي تُقام خلال أول أسبوعين من شهر أبريل. شاهدوا أبرز لاعبي البولو في العالم ضمن منافسات حماسية في منتجع ونادي الحبتور للبولو. يمكنكم أيضاً قضاء يوم رائع في الهواء الطلق مع العائلة وتشجيع فريقكم المفضل، بينما يستمتع الأطفال في المنطقة المخصّصة لهم.

التاريخ: 2 - 12 أبريل

المكان: منتجع ونادي الحبتور للبولو

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أجواء موسم دبي الفني مع فنون العالم دبي

يعود معرض "فنون العالم دبي" الفني الأكبر في المنطقة بنسخته الخامسة أكبر وأفضل من أي وقتٍ مضى خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويشارك في المعرض 150 صالة فنية وفناناً من أكثر من 30 دولة تقدّم أكثر من 3000 قطعة فنية تتراوح بين اللوحات الفنية، والمنحوتات، والرسومات، والصور الفوتوغرافية وغيرها، وتبدأ أسعارها من 100 دولار أميركي (367 درهم). لا شك في أن هذه هي الفرصة الأفضل لتبدؤوا باقتناء مجموعاتكم الفنية الخاصة.

التاريخ: 3- 6 أبريل

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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انضم إلى ماوكلي وأصدقائه

شاهدوا قصة "روديارد كيبلينغ" المعروفة "كتاب الأدغال" مع أطفالكم والتي يتم تقديمها كعمل مسرحي موسيقي. يروي العرض قصة شاب يُدعى "ماوكلي" تربى على يد الذئاب في الأدغال حيث عليه أن يتعامل مع قانون الغاب. سيستمتع الأطفال بهذا العرض المميز والذي يتخلله مجموعة من الأزياء المبدعة واللوحات الراقصة.

التاريخ: 4 - 13 أبريل

المكان: مسرح مدينة جميرا

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مهرجان وصلة الموسيقي

ينطلق مهرجان وصلة الموسيقي يوم الجمعة. يحتفل المهرجان بالموسيقى والفن والثقافة والموسيقى العربية البديلة. استعدوا لأمسية مميزة تحييها فرقة "مشروع ليلى" الموسيقية اللبنانية وفرقتي "كايروكي" و"مسار إجباري" من مصر و"47 ساول" و"المربع"، وغيرها. يتخلّل المهرجان أيضاً تركيبات فنية تفاعلية، وعروض راقصة، ومجموعة من المذاقات. اطلعوا على تفاصيل المهرجان لهذا العام من خلال هذاالرابط.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: برج بارك

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أبرز الفرق الهندية في حفل "موجو رايزينغ"

تقدّم خمسة فرق موسيقية عروضاً فنية متتالية في حفل "موجو رايزينغ" الضخم في بوليوود باركس. ويشارك في الحفل فرقة "أفيال" للألت روك من كيرالا، ومغني البلايباك "كارتيك"، والفرقة المعروفة "ذا لوكال ترين"، وفرقة الروك "أغام" من بانغالور، والفرقة الكلاسيكية "لاغوري". استمتعوا بالحفل المميز واستكشفوا كافة تجارب بوليوودباركس، الذي يضم ألعاباً مستوحاة من أشهر أفلام بوليوود مثل "كريش"، و"دون"، وغيرها.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: بوليوود باركس، دبي باركس آند ريزورتس

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حفل مجاني لإليسا

تحيي النجمة إليسا حفلاً مجانياً مميزاً في "ذا بوينت" في نخلة جميرا، وجهة الترفيه الجديدة في دبي. تُعدّ إليسا من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي وقد حققت أعلى مبيعات كفنانة من منطقة الشرق الأوسط، وهي المغنية العربية الأولى التي تحصل على جائزة "وورلد ميوزيك أوورد"، فيما أحرزت أغانيها المراتب الأولى. استمعوا إلى أروع أغاني ألبومها الجديد "إلى كل الي بيحبيوني" مثل "مكتوبة ليك" و"نفسي أقولو". إذا كنتم ترغبون بالاطلاع على لائحة الحفلات لهذا الشهر تابعوا حفلات شهر أبريل على هذاالرابط.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: ذا بوينت، نخلة جميرا

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