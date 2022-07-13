ياسمين صبري تتعرض للسخرية.. "ابو هشيمه كسر فونك قبل متنفصلون"!

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة حديثة لها لأحد ظهوراتها، لكن ما بدا صورة عفوية، تحوَّل إلى موجة من السخرية.

بدت ياسمين صبري غاية في الجمال في الصورة التي شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث تألقت مُرتديةً فستان باللون الأبيض مُزيَّن بطبعات ملونة على شكل ورود، وجاء بأكمام منتفخة وبقصة صدر على شكل قلب.

وأكملت ياسمين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين تزيَّنت بثلادة ألماسية مُرصعة بأحجار الياقوت، وعدة أساور ذهبي.

وبعيدًا عن إطلالتها الأنيقة والبسيطة، لفتت الأنظار ناحية هاتفها الذي وضعته أمامها، فقد لاحظوا أنه مكسر وبحالة سيئة؛ ما لا يتناسب مع مكانتها وثروتها، وحياة الترف والبذخ التي تعيشها، خاصة أنها كانت الزوجة السابقة لرجل الأعمال الثري أحمد أبو هشيمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة ياسمين، فعلَّقت إحداهن مُشيرةً إلى هاتقها: "قطعتيلي قلبي، تلفونك مكسور".

وعلَّقت أخرى: "حبيبتي السُكرين بتاع تلفونك بدها تغيير اغيرلك اياها؟"، وأضافت أخرى: "صلحي شاشة التليفون يا فنانة".

وكتبت أخرى ساخرة: "ابو هشيمه كسر فونك قبل متنفصلون😂".

