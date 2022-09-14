أثير الحلوة تظهر بالحجاب..هل تعلن توبتها؟!

أحدثت مشهورة سناب شات السعودية أثير الحلوة موجة من الجدل بارتدائها الحجاب، بعد جلسة تصوير جريئة.

أثير الحلوة بالحجاب

وشاركت أثير الحلوة متابعيها عبر حسابها الخاص صورة لها مُرتديةً الحجاب وعباءة محتشمة خلال تواجدها في إحدى المطاعم دون إضافة تعليق؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كانت ارتدته في الحقيقة استعدادًا لإعلان توبتها، أم لرغبتها بتصدر الترند.







لكن يبدو أنها لم تتراجع بعد عن طريقها، فقد شاركت متابعيها بعد ساعات عدة صور لها بإطلالات جريئة، من بينها فستان أسود جاء بكتف واحد وبشراشيب انسدلت من الأسفل، وعدة إطلالات ضيقة أخرى مُستعرضةً منحنيات جسدها.

وسابقًا، كانت أثير قد شاركت متابعيها مقطع فيديو لها بالحجاب وهي تبكي، كاشفةً أنها تشعر بالألم في يدها و جسدها لا تعرف أسبابه، مبررةً ما تمر به بتعرضها للحسد، وطلبت من متابعيها قول "ما شاء الله" حين مشاهدتها.

وقالت: "لو سمحتوا أي شي، يعجبكم أو ما يعجبكم قولوا ما شاء الله عليه، لأن أنا من أمس أحس يدي قاعدة تقطعني، وجسمي كله ما عارفة، أحس مرة قاعدة تقطعني عروقي إيش هذا.. أمس وحده قاعدة تصور وماتسولف عربي، وشكلها يخوف، راحت شافت الذهب بيدي، وصارت تسولف مع أي، سبحان الله يدي اللي مسكتني منها صارت تعورني، لو سمحتم قولوا ما شاء الله على أي شي، لان صدق ما عرف اش فيني وقاعدة أتألم من دون سبب".

زواج أثير الحلوة

وفي وقت سابق، أعلنت مشهورة السوشال ميديا اليمنية، أروى عمر ، عن زواج مواطنتها أثير الحلوة من المغني الإماراتي مايد عبدالله؛ كاشفةً أسباب اختفاء الأخيرة.

وتوجَّهت أروى عمر عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لإعلان الأخبار، عبر نشر مقطع فيديو رومانسي يجمع أثيرة الحلوة ومايد عبدالله، أرفقته بتعليق: "عرفتوا مين أتزوجت علشان كده اختفت؟.. ألف ألف ألف مبروك حبيبتي".

وفي مقطع فيديو آخر، سلطت الكاميرا ناحية أثير ومايد أثناء تهامسهما، وقالت معلقة: "إلحقوني.. أنا جاية أقعد معاها فجأة ألاقيها ماسكة حب من أحبابها".

ويأتي إعلان الخبر، بعدما أثارت أثير الجدل بشأن ارتباطها حينما نشرت مقطع فيديو تتغزل بأحد الأشخاص، مُشيرةً إلى أنه زوجها؛ ما عرضها للسخرية والانتقادات مكذبين إياها.

وتظهر في الفيديو تتتحدث بطريقة غريبة وبنبرة دلع إلى جانب رجل ادعت أنه زوجها، حيث قالت لمتابعيها "هل تريدون تشوفون زوجي"، ثم تطلب منه الكشف عن وجهه، ليدير رأسه ويقوم بحركات الاستحياء ويضع إصبعه على فمه ويرمش بعينيه.

وسألت زوجها إن كان يحبها أم لا، وقبلت يده، لتطلب منه تقبيل يدها.

