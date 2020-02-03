أحدث ظهور للفنانة رغدة برفقة لقاء الخميسي..لن تصدقوا كيف أصبحت!

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها على موقع إنستغرام جمعتها مع الفنانة رغدة، ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات على إطلالة الفنانتين بطرق مختلفة، فعبر بعض المتابعين عن إعجابهم والقسم الآخر أبدى صدمته واستغرابه بعد أن شاهد كيف أصبحت الفنانة رغدة في أحدث ظهور لها.

وكما سبق الذكر، أعرب عدد من روّاد مواقع التواصل عن تقديرهم وحبهم للفنانة رغدة التي أطلت عبر حساب لقاء الخميسي، بينما رأى البعض أن ملامح التقدم في السن أصبحت بارزة وظاهرة على الفنانة رغدة وهو ما صدم بعضهم، فكتب أحدهم قائلًا: " فى الصوره رغده زي ماتكون من جيل ناديه لطفى.مش.من.جيل.صابرين.وليلي.علوي..وكانت من اجمل الممثلات اللواتى ظهرن فى الفن".

بينما كان هناك رأي مختلف لدى بعض المتابعين حيث علقت إحداهن وقالت: " احترامى لحضرتك زاد لعدم اللجوء لعمليات التجميل ورضا نفسك بالسن حتى الأسنان طبيعى بجد فنانه محترمه رغده العشق كله".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة رغدة مشاركتها في مسلسل "الضاهر" الذي تم عرضه في شهر نوفمبر 2019، وشارك إلى جانبها كل من محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، كريم كوجاك، أحمد التهامي وغيرهم من النجوم.

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