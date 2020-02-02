القلب الحنون..شقيق ديانا حدّاد يُشعل السوشيال ميديا بوسامته (صورة)

اجتاحت أحدث صورة للفنانة اللبنانية ديانا حدّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة وأنها ظهرت برفقة شقيقها فادي حدّاد الذي أسر قلوب المتابعين بوسامته وإطلالته البهية.

وكان الأمر قد اختلط على البعض في البداية، ولم يكن العديد يعرف هوية الشخص الذي ظهر برفقة ديانا حدّاد، خاصة وأن الأخيرة لم تذكر أي تفاصيل عند نشر الصورة على إنستغرام واكتفت بالتعليق قائلة: "القلب الحنون"، فقبل أن يعتقد بعض المتابعين أن ديانا حدّاد على علاقة غرامية بأحدهم، أوضح بعض المعلقين أن الشخص الذي في الصورة هو شقيق الفنانة اللبنانية.

وكانت أميرة الأغنية العربية ديانا حدّاد قد شاركت في العديد من الأنشطة الفنية مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020، ومن بينها حفلها في موسم الرياض في السعودية، وحفلها الآخر في اليوم الوطني في الإمارات.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: