أحلام الشامسي ضحية الفوتوشوب في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق "لابسة بطانية"!

أجرت الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي" جلسة تصوير جديدة بستايل خريفي بسيط ومميز.

أحلام أطلت بـ تيشيرت أسود مع بطانية مقلمة ونسقت معه حذاء أسود، وإكسسوارات لتكمل بها الإطلالة.

الصور التي انتشرت بشكل كبير اعتبرها الجمهور من التحدي الدارج في إنستجرام الذي يعتمد على تنسيق أغراض البيت من "شراشف، بطانيات، مناشف" كل شخص حسب طريقته.

الملفت في الصور هو الفوتوشوب المبالغ فيه على أصابع وأقدام الفنانة، والذي عرضها لـ سخرية واستغراب الجمهور لأن طريقة تعديل الصور غير محترفة كما أن أحلام ليست بحاجة للفوتوشوب بعد التغير الملحوظ فيها.

من جهة أخرى، كانت أحلام قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن اختفلت بعيد ميلاد ابنتها بـ 8 قوالب من الحلوى مما عرضها لـ انتقاجات لاذعة لأنها لم تراعي الوضع الذي تمر بها البلدان العربية واعتبروا أنه تبذير.

فنياً، كانت قد أطلقت أحلام سلسلة أغاني منفردة منذ مدة قريبة كجزء من الألبوم القادم، الأغنية الأولى حملت عنوان "أنا ما استغني" والتي حققت أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، أما الأغنية الأخرى فكانت "أنا ما ادري عن الناس" والتي حققت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية.

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