كارول صقر تصدم الجمهور بأحدث ظهور بعد غياب..والجمهور "تجميل ولا تشويه"!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنانة اللبنانية "كارول صقر" من أحدث ظهور لها وهي توجه رسالة دعم تحت شعار حملة "خلي عندك أمل".

الفيديو صدم الجمهور بسبب التغير الملحوظ بوجه الفنانة لدرجة أن البعض لم يعرفها، وعلق الجمهور أن السبب في ذلك عمليات التجميل المبالغ بها والتي تحولت لـ تشويه.

كارول صقر كانت قد حققت نجاح كبير بـ الدويتو الذي جمعها بزميلها الفنان اللبناني "عاصي الحلاني" والذي حمل عنوان "قولي جاي"، وعلى الرغم من أن الأغنية كانت قد أطلقت قبل حوالي 16 عاماً إلا أن الجمهور ما يزال يتذكرها ويرددها ليومنا الحالي.

صقر والتي في جعبتها الفنية ثلاث ألبومات غنائية كانت قد إبتعدت عن الفن بعدما كانت تحت مظلة شركة روتانا، ومن دون التحدث عن سبب الإنفصال أكدت كارول أن روتانا خسرتها كما أضافت في تصريح قديم أن الساحة الفنية أصبحت ممتلئة بـ فنانيين من دون مواهب.

يذكر أن الفنانة متزوجة من الموزع الموسيقي "هادي شرارة" وكانت شائعات الطلاق تلاحقهما منذ عدة أعوام وكانت كارول في كل مرة تنفي الموضوع وتأكد أن ما يمران به عبارة عن مشاكل عادية تحدث بين أي زوجين، كما ورد إسم الفنانة اللبنانية "مايا دياب" في القصة إذ تناقلت المواقع قصة حب جمعتها مع هادي إلا أن الأمر بقي إشاعة على الرغم من تواجد الثنائي في أغلب الأوقات معاً بحك التعاون الفني.



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