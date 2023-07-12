أحلام تؤكد رفضها شراء ميسي عبر "ثريدز": "أقدر بس ما أبي"

ما تزال الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تثير الجدل بشأن قدرتها على شراء نجم كرة القدم الأرجنتيني ميسي بأموالها.

أحلام ترفض شراء ميسي

حرصت أحلام على التفاعل مع متابعيها بعد انضمامها إلى تطبيق "ثريدز"، وطغى على منشوراتها حس الفكاهة والمزاح، فحينما سألها أحد متابعيها حول قدرتها على شراء ميسي، ردَّت عليه ممازحة: "أقدر بس ما أبي".

وكانت أحلام قد رفضت شراء ميسي بعد خسارته أمام المنتخب السعودي في مباراة كأس العالم قطر 2022، فحينما سألتها أصالة في كواليس برنامج "سعودي آيدول": "حلوم صحيح خبرية أنك بدك تشتري ميسي؟".

لترد عليها أحلام بعفوية: "كنت أريد أن اشتريه لكن عندما رأيته يلعب مع السعودية تراجعت عن ذلك لأنه مسبقاً سيكون خاسراً"، وأضافت : "لكنه حالياً في بوتيكي للبيع يعني للطلب اضغط الرابط".

كما ردَّت أحلام على المطالبات بشراء ميسي في تغريدة، كتبت فيها: "من يومين وانتو اشتري ميسي اشتري ميسي.. ليش اشتريه وهو بيلعب مع السعودية عطيته أغنية هدية بس ((للفوز جينا مقبلين))... خلاص بتصل له وبطيب خاطره بكلمتين لا تحاتون الله يهداه من قال يلعب مع السعودية اللي يلعب مع السعودية يكون هذا حاله".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها أحد المتابعين من أحلام شراء ميسي، فخلال تواجدها كأحد أعضاء لجنة تحكيم "عرب آيدول"، طلب منها أحد عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع طائرتها الخاصة وشراء نجم نادي برشلونة الأرجنتيني، وذلك بعدما وصل سعر إطلالتها في الحلقة الأخيرة من البرنامج لمليون و500 ألف دولار.

وكتب المتابع الذي يدعى "الخالدي" عبر حسابه في "تويتر": "ما شاء الله ما رأيك تبيعين الطيارة مالتج وتجيبين محترف حق لنادي مانشستر يونايتد"، وردت أحلام على مطلبه: "وليه أبيع الطيارة.. اخلي الطيارة وأجيب محترف شو المشكلة".

واستمر الخالدي في حواره مع النجمة الإماراتية، حيث قال بعدما تجاوبت مع طلبه: "على راسي والله أبي ميسي يلعب في مانشستر يونايتد هو وتياغو سيلفا".

