أحلام تتعرض للانتقاد بعد تقبيلها يد أصالة.. شاهد كيف تصرفت!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والفنانة السورية أصالة نصري في إحدى حلقات برنامج المواهب "سعودي آيدول".

أحلام تقبل يد أصالة

وظهرت أحلام في الفيديو تمسك يد أصالة عند الإعلان عن بدء التصويت للمشتركين المستمرين في المنافسة، وبشكل مفاجئ رفعتها عاليًا وقبلتها، وحينما حاولت أصالة تقبيل يد زميلتها أبعدتها الأخيرة عنها بقوة وبدا على ملامحها عدم الارتياح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدوا تصرف أحلام وطريقتها في إبعاد يدها، فكتبت إحداهن: "اكتر 2 بيكرهو بعض ..حسب لغة الجسد والتعابير...بس عم يتنافسو مين كيوت اكتر ومين طاغي اكتر".

وأضافت أخرى ساخرة: "واحلام سحبت أيدها قالتلا الله يرضا عليكي واصله".

وعلَّقت أخرى منتقدة: "يعني الحركه ما الها علاقه خليجيه او لا الحركه كلها ما الها داعي يعني بين النسوان مو لايقه اللهم اذا كانت كبيره بالسن او ام او اخت كبيره او جده".



إطلالة أحلام في "سعودي آيدول"

بالعودة إلى إطلالة الفنانة الإماراتية، فقد تألقت بفستان أسود من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد من مجموعته لخريف وشتاء 2020، والذي تميَّز بالزخارف والتطريزات الذهبية والمجوهرات الكريستيالية البرَّاقة الملونة.

وأضفت أحلام تعديلات على إطلالتها، فالفستان الأصلي شاء من قموش الشيفون الشفاف؛ ما أجبرها على وضع بطانة بدأت من أعلى الصدر حتى نهاية الفستان.