أحلام تتوعد زوجها مبارك الهاجري.. ما علاقة كيم كارداشيان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي تتوعد زوجها مبارك الهاجري بالويل والعقاب بسبب إعجابه بالعارضة الأمريكية الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وشاركت أحلام جمهورها الفيديو الطريف ونشرته عبر حسابها على "سناب شات" وظهرت تتصفح حساب عبر "إنستغرام" وصورة لكيم كاردشيان، وفوجئت بزوجها مبارك الهاجري، قد أعجب بالصورة، لتصرخ قائلة: "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جاية".
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أشعلت أحلام مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التصرف وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على الكثير من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات حيث حقق على أحدها أكثر من 70 ألف مشاهدة، وأثنى الكثير من المتابعين على طرافة الفنانة وتعليقاتها العفوية.
على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي. كما تنشغل النجمة الإماراتية بالعمل على ألبومها الجديد منذ عدة أشهر.
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