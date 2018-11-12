الفنانة الإماراتية أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام من حفل زفاف خاص كانت قد أحييته مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض.

وتألقت الفنانة الإماراتية بجمبسوت باللون الكحلي، مع تطريزات باللون الذهبي في القسم العلوي منه، وتميز الجمبسوت بقصة أكمامه والشاحط الخاص به.

ولفتت احلام الانظار إليها في إطلالاتها الأخيرة بسبب رشاقة وزنها، حيث بدا وكانها خسرت الكثير من وزنها، فيما كشف عدد كبير من جمهورها أن الفنانة قد خضعت لعملية تكميم للمعدة كانت وراء هذه الخسارة.

وبدت احلام بشكل مُختلف تمامًا وبفارق كبير عن آخر ظهور لها، وهو الأمر الذي يُرجح نظرية العملية، ويبدو أن التغيير الجديد الذي أجرت الفنانة على شكلها لاقى استحسان جمهورها ومتابعيها والذين أبدوا إعجابهم الكبير بشكلها، مؤكدين أن العملية ناسبتها وانها بدت اجمل.

يُشار إلى ان الفنانة الإماراتية تستعد إلى طرح ألبومها الجديد والذي يحوي مجموعة من الأغاني الخليجية والمغربية.