أحمد أبو هشيمة يعلن خطوبته على ياسمين صبري..متجاهلاً فضائحه الأخيرة!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر خطوبة الفنانة المصرية "ياسمين صبري" من رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة"

أحمد شارك صورة ليده ويد ياسمين وهي ترتدي خاتم الخطوبة وعلق عليها بـ "قلب أحمر"!



علاقة ياسمين وأحمد ليست جديدة، إذ كانت قد إنتشرت شائعات منذ مدة عن وجود علاقة بينهما خاصة بعد مشاركة ياسمين لـ صورة وهي ترتدي نظارات شمسية وظهر فيها إنعكاس أبو هشيمة، إلا أن الطرفان تكتما على الموضوع ولم يصرحا بأي شيء في وقتها.

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الجدير بالذكر أن أحمد كان متزوجاً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذي صادف عيد ميلادها أول أمس، وكان زواجهما قد إستمر لمدة 6 سنوات.

من جهة أخرى، كان قد تصدر أحمد أبو هشيمة التريند وحديث الصحافة منذ مدة قريبة بعد تسريب فيديوهات جنسية له، وأخرى يشتم فيها ممثلات وفنانات العرب.

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