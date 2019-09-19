أحمد إبراهيم: سمعت أرقامًا فلكية عن فارق العمر مع أنغام.. وهذه حقيقة مقاطعتي لأولادي

كشف الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، حقيقة مقاطعته لأولاده من زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواجه من أنغام، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، وأنه يرى أولاده بصفة يومية.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: "أتعرض للهجوم منذ زواجي من أنغام، وأصبح محاطًا بكم من الشائعات لا يتخيله أحد، موضوع زواجنا تم الترويج له بطريقة تلفت انتباه الناس وهناك بعض الصفحات الكبرى التي تلهث وراء الترافيك، استغلت زواجنا وحياتنا الشخصية تحقيقًا لهدفها".

وأضاف: "أنا لو ماشي في الشارع لوحدي بيتقالي إنت متخانق مع أنغام، ولو نشرت صوري مع ولادي يتقالي إنت مبتنزلش صور مع أنغام ليه، ولو نزلت صور مع أنغام يتقال شوفوا سايب ولاده إزاي؟، مع العلم ولادي كل يوم معايا".

وواصل: "هناك بعض الإعلاميين لا يتقون الله في مهنتهم، لدرجة أن بعض الأقلام تركت ما يحدث في البلد من مشروعات قومية ومجهودات تستحق الاحتفاء والإشادة، للحديث عن أمر شخصي بحت وهو زيجتي بأنغام".

وعن نجاح أغنية "جابوا سيرته" التي تعاون فيها مع الفنانة السورية أصالة رغم خلافه معها بسبب زواجه من أنغام، قال: "الحمد الله كنت متوقع نجاحها، أنا وأنغام ليس لدينا أزمة مع أي شخص، الأزمة متواجدة عند الأشخاص الذين يهاجمون شخصي وأنغام دون وجه حق".

وأردف: "لحد هذه اللحظة لم أفهم سبب أو مدى الحديث عن زواج رجل وامرأة، هذا شيء غير موجود لا في دستور ولا في شرع، لكن في الحقيقة نحن ليس لدينا أزمة مع أحد، ولا أتحدث عن شخص بعينه".

واختتم: "تمت مهاجمتنا بُطرق غريبة وغير منطقية، تارة يتحدثون عن علاقتي بها وكأنني لست صاحب قرار أو كأنني طفل واتخطفت، وتارة أخرى يتحدثون عن فارق العمر بيننا مع المبالغة.. أنا سمعت أرقام فلكية".

يذكر أن أصالة أعلنت مقاطعتها للفنانة المصرية أنغام، بعدما كانتا أصدقاء مقربين، بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها، المخرج طارق العريان.

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