في أقل من يوم..سعد لمجرد يحصد 2 مليون مشاهدة لجديده "يخليك للي" (فيديو)

واصل الفنان المغربي سعد لمجرد ابداعاته الفنية مع أحدث أغانيه "يخليك للي" والتي استطاعت خلال أقل من 24 ساعة أن تحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويأتي هذا العمل للفنان سعد لمجرد، بعد نجاحه مؤخرًا بأغنية "إنساي" مع النجم محمد رمضان، حيث تخطت عدد مشاهدات الأغنية لأكثر من 100 مليون في شهرين فقط، واعتبرها الجمهور أنها أغنية العام في 2019 بلا منازع.

وتعاون لمجرد في "يخليك للي" مع جلال الحمداوي الذي كتب له الكلمات وقدم له الألحان أيضًا، وقام بتسجيلها في المغرب، وعلى ما يبدو أنها ستنضم إلى باقي الأغاني التي ستلاقي نجاحًا باهرًا خلال الفترة القادمة.

على صعيد آخر، لم يتم ذكر أي تطورات جديدة في قضية الاغتصاب التي بقي على إثرها سعد لمجرد في فرنسا لمدة طويلة، نصفها كان في السجن والآخر كان ممنوعًا فيها من السفر إلى حين صدور القرار النهائي للمحكمة في هذا الشأن.

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