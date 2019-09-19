ضربة جديدة من حليمة بولند للقيم والعادات الخليجية بعد ظهورها في مقطع رقص بـ"البرقع" (فيديو)

كالمعتاد، لا تستطيع الإعلامية الكويتية حليمة بولند أن تغيب عن الظهور على مواقع التواصل وأن تعود بشكل طبيعي دون إثارة الجدل، حيث ظهرت هذه المرة في مقطع فيديو وهي ترقص بـ"البرقع" وترتدي فستان ضيق باللون الأحمر يبرز مفاتن جسدها.

وبعد تداول الفيديو بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت حليمة بولند للانتقادات والتعليقات الغاضبة، حيث اعتبرها الجمهور أنها تستهين بـ"البرقع" الخليجي وتحوله إلى شيء لإثارة الشباب، إلى جانب حركاتها الراقصة وفستانها الضيق، وهو ما لا يتناسب بتاتًا مع العادات والقيم المجتمعية في الكويت والخليج عامة.

يشار إلى أن حليمة بولند تحرص على التنويع في الأساليب التي تستفز الجمهور بحسب ما يقول العديد، حيث أنها تارة تقوم باستعراض ممتلكاتها وثرائها على مواقع التواصل، وتارة أخرى تقوم بنشر فيديوهات وصور تستعرض فيهم إطلالاتها الجريئة.

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