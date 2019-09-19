قاهر المواهب..هكذا وصفت ليلى زاهر والدها أحمد زاهر بعد منعها من التمثيل

تحدّث الفنان المصري أحمد زاهر في إحدى اللقاءات الصحفية مؤخرًا مع برنامج "عرب وود"، عن الأسباب التي جعلته يتخذ قرارًا بمنع ابنته ملك وليلى من التمثيل في الوقت الحالي، على الرغم من نجاحهما في أعمال سابقة مثل "عمر وسلمى" و "القاصرات".

وعن الأسباب التي جعلت الفنان أحمد زاهر يمنع ابنتيه من استكمال مشوار التمثيل في الوقت الحالي، هو أنهما لا زالتا في عمر صغيرة وفي مرحلة مهمة من حياتهما ألا وهي مرحلة التعليم والدراسة، وهو ما اعتبره أهم من التمثيل حيث أوضح قائلًا: "كنت موقفهم لحد الجامعة عشان أهم حاجة الشهادة، وبعد كده نبقى نشوف أي حاجة في الدنيا..وليلى عايزة تدبحني وشايفاني ان أنا قاهر المواهب".

على الصعيد الفني، شارك الفنان أحمد زاهر في العديد من الأعمال الفنية في عام 2019، وأغلبها كانت أدوار كضيف شرف، مثل دوره في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا خلال سباق رمضان الماضي، ودوره في فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسني.

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