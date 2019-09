قاهر المواهب..هكذا وصفت ليلى زاهر والدها أحمد زاهر بعد منعها من التمثيل

أحمد زاهر يكشف سبب إبتعاد "بناته" عن التمثيل الفترة السابقة ترقبوا التفاصيل كاملة قريبًا في #عرب_وود @ahmedzaherofficial1

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv) on Sep 17, 2019 at 7:00am PDT