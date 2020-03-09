أحمد إبراهيم يتراجع ويلمح بوضوح لانفصاله عن أنغام.. شاهد! (صورة)

تراجع الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم عن تصريحاته أمس الأحد التي أكد فيها عدم انفصاله عن زوجته المطربة أنغام، بعد معايدته لزوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب إبراهيم منشورًا مطولًا عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ألمح فيه بشكل واضح إلى انفصاله عن أنغام، وربما لم يقع الطلاق بعد إلا أن كلماته تؤكد أنهما أصبحا بعيدين عن بعضهما حاليًا.

ونشر إبراهيم صورة جمعته بأنغام وعلقّ قائلًا: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا".

وتابع: "وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورًا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها".

وأردف: "وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا".

وواصل: "أنا وأنغام (كنا) سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل (كنت) أتمنى تكراره".

واستكمل زوج أنغام: "(لو قدرنا البعد) فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لإنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير".

واختتم ملمحًا بشكل واضح للانفصال: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

يذكر أن أنغام تزوجت من الموسيقي أحمد إبراهيم، رسميًا، دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية 2019.