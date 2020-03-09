محمد رمضان يتباهى بظهور التركية مريم أوزرلي بنفس إطلالته الغريبة ويتعرض لهجوم شرس

واجه الفنان المصري محمد رمضان، هجومًا شرسًا من متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، بعد نشره صورة حديثة قارن فيها بينه وبين الفنانة التركية مريم أوزرلي بعدما ظهرت بنفس إطلالته الغريبة.

وكشف رمضان عن آخر ظهور لمريم أوزرلي، حيث ظهرت مرتدية الجاكيت الشهير الذي اعتاد على ارتدائه الفنان المصري في حفلاته الغنائية، ويتميز بتصميم فريد يناسب المرأة أكثر.

وأراد رمضان تسليط الضوء على تقليد مريم لإطلالته الشهيرة، إلا أن الجمهور فتح النار عليه، مشيرين إلى أن ارتداء امرأة لهذا الجاكيت شيء لا يدعو للفخر أو التباهي، خاصة أن تصميمه أنثوي بشكل كبير.

وجاءت معظم تعليقات متابعي رمضان هجومية إلى حد كبير، كما سخر منه آخرون مشيرين إلى أن الجاكيت كان مناسبًا لجسد الفنانة التركية أكثر.



ومن بين التعليقات التي جاءت على الصورة المثيرة للجدل: "تصدق شبهك أوي؟!"، و"هو موديل حريمي أصلا إيه اللي لبسك ده؟!"، و"وش الي حدك وخلاك تتحول إلى بنت؟!" و"شو معنى الصورة؟"، و"هي دي حاجة تدعو للفخر يعني؟".

وأصبح محمد رمضان مؤخرًا مادة دسمة للهجوم من قبل المتابعين، بعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تعرض للإيقاف مدى الحياة بسبب قيام الفنان الشاب بالتصوير معه في المكان المخصص لقيادة الطائرة، وهو الأمر الذي عرض الطيار للمساءلة القانونية.

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