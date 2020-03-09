نوال الزغبي تبدي رأيها في أنغام.. فيديو!

استضاف الإعلامي السعودي "هشام الهويش" الفنانة اللبنانية "نوال الزغبي" ضمن برنامجه "كاربول كاريوكي بالعربي".

وافتتحت الزغبي جولتها مع هشام بأغنية "الليالي" وهي واحدة من أكبر هيتات الفنانة في بداياتها الفنية. نوال صرحت أنها بعد 25 سنة من العطاء هي أيقونة في الجمال، الفن والموضة وأكدت أنها منذ الصغر وهي ستايلش وأنيقة. أما عن الديو الشهير "مين حبيبي أنا" فقد أكدت أنه أفضل دويتو في تاريخ الفن ولم يأتي مثله أبداً.

خلال الحلقة، طلب هشام من نوال أن تقيم علاقتها مع الفنانيين من 1 إلى 10، والمفاجئ هو إعطائها للفنانة المصرية أنغام "1/10"، والسبب يعود إلى خلاف قديم بعدما اختارت أنغام وفضلت إليسا على نوال.

وأعطت نجوى كرم 9/10، شيرين عبد الوهاب وأحلام 7/10، أما هيفاء وهبي التي أيضاً جمعهما خلاف 4/10.

أما عن أفضل مطرب شاب فأعطت اللقب لـ وائل كفوري، ومن الممثلين المفضلين لها "محمود ياسين، عادل إمام، أحمد السقا، وباسل خياط"، أما الممثلات "غادة عبد الرازق، وماغي بو غصن في الكوميديا".

الزغبي أكدت أنها بعد الاعتزال سوف تفتح مطعم خاص بها، وعن شغفها في الفاشن أكدت لو أنها لم تكن مطربة سوف تكون مصممة أزياء.



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