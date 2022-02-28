أحمد العوضي يرفض أداء ياسمين عبدالعزيز مشاهد القبلات.. فماذا عنه؟!

أطلَّ الفنان المصري أحمد العوضي ضيفًا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وتطرَّق للحديث عن جوانب مختلفة من حياته الشخصية وعلاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ومن الواضح أن موضوع المشاهد الجريئة والقبلات في السينما والدراما المصرية بات موضع جدل خاصة بعدما أثار المنتج هادي الباجوري موجة من الانتقادات بتصريحاته حول السماح لزوجته التي باتت طليقته ياسمين رئيس بأداء مشاهد جريئة.

وحينما سئل العوضي حول إذا ما كان يسمح لزوجته ياسمين عبدالعزيز ابأداء مشاهد القبات، أجاب العوضي فورًا: "طبعًا مش هيحصل الكلام ده، مستحيل".

وحينما سأله الليثي حول موقفه في حال كانت ياسمين توَّد أداء هذه المشاهد نظرًا للزوم هذه اللقطات، أجب بالرفض القاطع، وقال: "عشان كده انا واثق ان زوجتي لا يمكن تطلب ده مني لأني اخترتها بناءً على أساس معين".

وأكَّد أن اختياره لزوجته جاء بناءً على أسس، وقال: "البدايات لما تبقى صح بتريح.. فأنا قبل أن اقرر الزواج من أي فنانة لابد اكون عارف انها يستحيل تعمل مشاهد جريئة".

وأوضح أنه لن يقبل على نفسه الزواج أو الوقوع في حب فتاة تقدم على فعل أمورًا وتصرفات لا يرغبها ويراها خاطئة، وأكَّد أنه قبل أن يقول لياسمين "أحبك" فقد جلسا مع بعضهما البعض وتحدثا ورأى أنهما مناسبين لشخصية الآخر.

أحمد العوضي لن يقبل بأداء مشاهد جريئة



وحينما سأل الليثي حول الأعمال التي يرفض العوضي تقديمها، أجاب أنه لن يقدم عمل يخجل منه فيما بعد أو دور يغيِّر نظرة المشاهدين له، ورفض تقديم مشاهد القبلات والإثارة لأن هناك عائلات تشاهد أعماله ولن تقدم هذه المشاهد أي فائدة للمشاهد.

وأوضح أنه لا ينتقد الفنانين ممن يؤدون هذه المشاهد، لكنه يرفض رفضًا قاطعًا تأديتها.

