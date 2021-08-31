شائعة وفاة ياسمين عبدالعزيز تغضب شقيقها.. وأحمد العوضي يسافر إلى سويسرا

تناقلت المواقع الإخبارية شائعة وفاة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها غرفة العناية المركزة في إحدى مشافي سويسرا، إلَّا أن شقيقها الفنان المصري وائل عبدالعزيز كشف الحقيقة ونفى ما تم تداوله.

شارك وائل عبدالعزيز متابعيه عبر موقع "فيسبوك" منشور يهاجم فيه كل من يروج لشائعة وفاة شقيقته، وكتب: " حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك... داين تدان"، إلَّا أنه عمل على حذفه نهائيًا، واستبدله بصورة كانت قد شاركتها ياسمين قبل أن تسوء حالتها الصحية تقول "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".





ولم تكن شائعة الوفاة الوحيدة التي لاحقت ياسمين عبدالعزيز ، فقد انتشرت أخبار تفيد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد تفاقم حالتها الصحية، إلَّا أن الأخير نفى الشائعات بوصوله إلى مدينة جنيف السويسرية ليقف إلى جانب زوجته التي ما تزال تستكمل علاجها.

وقد تمكن أحمد العوضي الحصول على تأشيرة السفر قبل عدة أيام من أجل اللحاق بزوجته التي وصلت إلى سويسرا قبل عدة أسابيع عقب دخولها في غيبوبة إثر مضاعفات خطيرة وقعت أثناء إجراء عملية جراحية في المعدة.

ياسمين عبدالعزيز تتوجَّه إلى سويسرا

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى مطار القاهرة على متن سيارة إسعاف مجهزة، قم نُقلت إلى سويسرا على متن طائرة مجهزة طبيًا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مصدر طبي أن عبدالعزيز بحاجة إلى جراحة تغيير المسار من أجل إعادة الأمعاء إلى مسارها الطبيعي، وذلك بعدما أدخلت إلى المشفى لإجراء عملية جراحية لمعالجة تكيس المبايض، إلَّا أنها تعرضت لمضاعفات صحية مما دفع الأطباء إلى إزالة جزء من أمعائها؛ ما سبب دخولها في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى بـ"الصدمة التسممية"، إلَّا أنها استفاقت بعد 14 يوم.

أحمد العوضي يهدد كل من له يد في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

كشف أحمد العوضي أن الأزمة الصحية التي عانت منها ياسمين عبد العزيز والمضاعفات الخطيرة التي تسببت في تدهور حالتها سببها الإهمال الطبي وتقاعس الأطباء في الإشراف على حالتها.

وشارك العوضي متابعيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور يوضح فيه أسباب تدهور حالة زوجته مُهددًا كل من كان سببًا فيما حدث، وجاء فيه: "ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنها لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.