أحمد الفيشاوي على السجادة الصلاة.. والمتابعون يدعون له بالهداية

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" لحظات تعبدية له على سجادة الصلاة، بعد مرور 10 أيام على شهر رمضان المبارك.

أحمد الفيشاوي يصلي على سجادة الصلاة

ويظهر الفيشاوي في سلسلة الصور التي شاركها عبر حسابه أثناء تأديته فريضة الصلاة في منزله وتسبيحه، في حين ارتدى بلوزة بيضاء باكمام طويلة لتغطية وشوم ذراعيه وبنطلون جينز أزرق، في حين اعتمر قبعة حمراء وخلع حلقه، الذي أثار الجدل الفترة الماضية.

وأرفق الفيشاوي الفيديو بتعليٌ، كتب فيه: "20 يومًا للمضي به.. تصبحون على خير جميعًا".

وسبق أن نشر الفيشاوي صورة له في أول أيام رمضان يظهر فيها ممسكًا بمسبحة والده الراحل فاروق الفيشاوي، وكتب: "أعتقد أن باب ربنا عمره مابيتقفل علي اي حد في اي وقت ... مع سبحة الفنان الأستاذ الكبير فاروق الفيشاوي التي لم تفارقه أخر ثلاث سنوات في حياتة... ارجو الفاتحه و الدعاء لأبي .. رمضان كريم".

إشادات بـ أحمد الفيشاوي

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الفيشاوي للصلاة، فكتبت إحداهن: "حاسه مبسوط اوى أنه رجع يصوم ويصلي وأنه رجع يقرب من ربنا حاسه أنه مبسوط لدرجه عايز يوثق اللحظات دى ربنا يهديك".

ودعت له إحداهن: "الراجل ده جواه طيب وكويس ولعل وعسي ربنا يهديه ويصلح حاله ويبقي احسن من ناس كتير بتدعي الفضيله".

وأثنت إحداهن على خلعه الحلق من أذنه، وكتبت: "اكتر حاجه لفتت انتباهي انك قلعت الحلق و اخدت بالنصيحه معندتش 😍 ربنا يتقبل منك و يردك و يردنا جميعا اليه ردا جميلا يارب".

