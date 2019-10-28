أحمد حلمي يكشف سبب عدم إقبال الجمهور على "خيال مآتة" ومتى يتعاون مع زوجته منى زكي؟

كشف الفنان المصري أحمد حلمي سر عدم إقبال الجمهور على فيلمه الجديد "خيال مآتة"، مشيرًا إلى أن عدم وجود "كوميديا" بشكل مكثف في العمل وراء عزوف البعض عن مشاهدته.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية: "الفيلم حقق إيرادات بلغت 40 مليون جنيه، هذا رقم جيد ويدل على نجاح العمل، كنا نتمنى أن يحقق 100 مليون ولكن ما حققه ليس سيئًا".

وأضاف: "عدم الإقبال مقارنة بأعمالي السابقة أعتقد أنه يعود إلى قلة جرعة الكوميديا في الفيلم، ولكن أتوقع أن تختلف ردود الفعل بعد مرور عام أو اثنين خاصة عند طرح الفيلم في الفضائيات".

وعن التعاون بينه وبين زوجته الفنانة منى زكي في عمل جديد، قال: "أتمنى ذلك، يوجد سيناريو حاليًا مطروح علينا وإذا اكتمل سيشاهدنا الجمهور معًا من جديد، أؤكد أن التعاون بيننا هذه المرة اقترب بشدة".

وواصل: "في الفترة الحالية أواصل قراءة أكثر من سيناريو، أسعى للبحث عن عمل جديد، ويمكن أن نصف هذه الفترة بالنسبة لي بأنها هدنة قصيرة قبل الدخول في مشروع جديد".

يذكر أن فيلم "خيال مآتة" شارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي، كل من منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، حسن حسني، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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