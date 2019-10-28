الجمهور السعودي يُهاجم لجين عمران.. وشقيقتها أسيل تتدخلّ

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من الخليج العربي ترتدي اللباس الشرعي وتؤدي حركات راقصة على أنغام أغنية أجنبية وسط الحضور.

الفيديو أثار الجدل وتصدر الحديث خاصة أنه حدث في بلد معروف بعادات وتقاليد صارمة في ما يتعلق بالسلوك، وما زاد الطين بلة رقص الفتاة وهي ترتدي الزي الشرعي مما اعتبره البعض جريمة واهانة للباس الشرعي.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الفيديو فعلق البعض "متى رح تقوم القيامة" وأضاف أخر "هذه أحلام العصر"، بينما دافع البعض وقال "من الواضح أن الفتاة صغيرة وتدفع ضريبة ارتداء النقاب الإجباري".

الأخوات عمران تفاعلتا مع الفيديو المنتشر عبر تويتر، إذ علقت الإعلامية "لجين عمران": "للأسف في ناس فاهمين الإنفتاح والتطور بشكل يثير للإشمئزاز" ما إن غردت الإعلامية حتى تلقت هجوم لاذع من رواد السوشال ميديا وقاموا بنشر فيديوهات لها وهي ترقص من مناسبات مختلفة، وأطلقوا هاشتاق "#اخرسي_يالجين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أسيل عمران الشقيقة الصغرى للجين قررت التدخل وعلقت "لكل مقام مقال المشكلة مو بالفعل بس وبعدين اللي صور لازم يتعاقب. وطبعا من الجميل انو الواحد قبل ما يقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول" لتلاقي عدة تعليقات من بينها "بنات عمران حنا حلال علينا لأننا برا السعودية لكن يا بنات السعودية حرام عليكم" وتم نشر فيديوهات لأسيل وهي ترقص مع مدرب الرقص.

يذكر انه تم استدعاء الفتاة للتحقيق من قبل السلطات المسؤولة بتهمة مخالفة الذوق العام والتقاليد في بلد يعتبر محافظ.

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