محمد رمضان: "أنا خدت كل الساحة ماسبتش متر فاضل"!

طرح الفنان المصري المثير للجدل "محمد رمضان" فيديو كليب جديد تحت عنوان "السلطان".

رمضان ظهر في الفيديو كليب بلوك السلطان وسط أجواء ملكية وشاركته البطولة الفنانة نور ستارز، وكان رمضان قد نشر صورة له من الكواليس مع نور وأضاف: "صديقتي الفنانة عراقية الأصل نور ستارز، مبسوط بوجودك في الكليب بدور السلطانة".

وكعادة رمضان أثار الفيديو كليب الجدل، إذ اتهم البعض محمد بالغرور وانه لا يحترم أحد خصوصا بعد مقطع الأغنية الذي يقول "أنا خدت كل الساحة ماسبتش متر فاضي..طاير لفوق سكتي سالكة"! إلا أن ذلك لم يمنع نجاح الأغنية التي حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة في أول يوم إصدار لها وتصدرت تريند اليوتيوب كأكثر الفيديوهات مشاهدة.

يذكر أن أغنية السلطان من كلمات وألحان "أمير شكو"، أما التوزيع الموسيقي كان من نصيب "سمسم السامبا". وفيما يتعلق بالفيديو كليب فقد تم تحت إشراف المخرج "حسام الحسيني" والإنتاج كان لشركة روتانا التي تعاقدت مؤخراً مع الفنان.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: