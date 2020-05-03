حسن الرداد ينهال بالضرب والشتائم على جار فيفي عبده..فيديو!

الممثل المصري "حسن الرداد" كان ضيف الفنانة المصرية "فيفي عبده" في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي".

مقلب الحلقة كان عبارة عن أن جار فيفي عبده يضايقها ويحاول إستفزازها بشكل متكرر، ويتصل بها أكثر من مرة عبر الهاتف...وأثناء حديثها على الهاتف تناول حسن منها المكالمة وحاول التفاهم مع الجار الذي أبدى أسلوب وقح في التعامل معه مما دفع حسن للرد بنفس الأسلوب…

الجار حضر إلى بيت فيفي لتبدأ المشكلة بينهما والمشاجرة التي وصلت إلى التطاول باليد والشتائم وصولاً لخارج البيت.

بعدها بلحظات كشفت فيفي المقلب عندما حاول حسن التحدث مع الإسعاف على خلفية تظاهر فيفي بالتعب..

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