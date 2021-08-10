أحمد زاهر ينفعل ويتعدى على مصور في جنازة دلال عبد العزيز..فما حقيقة ذلك؟

أوضح الفنان أحمد زاهر ما حدث معه خلال جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث تناقلت المواقع والصفحات خبر تعديه على أحد المصورين أثناء الجنازة، ليخرج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" موضحًا تفاصيل القصة.

وفي التفاصيل، قال أحمد زاهر: "لم يحدث أنني اعتديت على صحفي، وكل الحكاية إن بنتي ليلى كانت منهارة وتبكي بشدة؛ لأن علاقتها بدلال عبد العزيز كانت قوية، وتعتبرها والدتها الثانية".

وأضاف: "منذ تعب الأستاذة دلال عبد العزيز؛ وليلى أصبحت تبكي، وتقرأ لها القرآن عشان تخف، لما ماتت؛ اتصدمت، وكانت في الجنازة منهاره من العياط، ففوجئت بمصور يقوم بتصويرها وهي تبكي، قولتله ملهاش لازمة، هتستفاد إيه، واحدة بتعيط".

واختتم الفنان أحمد زاهر: "فِضِل يلف ورانا ويصور، وأنا كل شوية أقوله ما تصورش؛ لحد ما اقترب مننا بشدة وبيصورنا بالعافيه؛ فقولتله أنت بتعمل ايه؟، وقومت واخد التليفون المحمول من يده اليمنى، ووضعته في يده اليسرى".

وكان الفنان أحمد زاهر قد أعرب عن حزنه الشديد على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي فارقت الحياة عن عمر يناهز الـ61 عامًا بعد صراع مع المرض، وكتب زاهر عبر إنستغرام: "لا حول ولا قوه الا بالله وإنا لله و انا اليه راجعون توفت الفنانه القديرة دلال عبد العزيز أطيب قلب و أحن أم و أعظم فنانة".

وأضاف: "مع السلامه يا ست الكل هاتوحشينا أوي ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر دنيا و ايمي و كل أهلها و جمهورها اللي أنا واحد منهم ربنا يرحمك يا حبيبتي ".

الجدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن في مصر حضروا جنازة الفنانة دلال عبد العزيز لتوديعها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المدافن التي دفن فيها زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

ومن ضمن الأسماء التي تواجدت في الجنازة شيرين، ميرفت أمين، هنا الزاهد، كريم فهمي، أحمد فهمي، أحمد بدير، رامي رضوان، حسن الرداد، هاني رمزي، أشرف زكي، عمرو سعد، فتوح أحمد، أميرة مختار، عبير صبري، ماجد المصري وغيرهم.

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