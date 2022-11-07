أحمد زكي أراد الزواج بامرأة تشبه عفاف شعيب .. والأخيرة تكشف تفاصيل خلافهما

كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب عن علاقتها المتينة بالفنان الراحل أحمد زكي، ومواقف كثيرة وقعت بينهما خلال رحلة صدقاتهما التي ابتدأت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

عفاف شعيب وصداقتها بأحمد زكي

أوضحت عفاف شعيب أن أحمد زكي كان شخصية هادئة وطيبة للغاية ووصفته بـ"الغلبان"، إذ كان منبوذًا من قبل بعض أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أنهم لم يكونوا يروا فيه الفنان والممثل، رغم ذلك أحست فيه الموهبة والإبداع، وآمنت بقدراته التمثيلة، فوقفت داعمة له.

وأشارت عفاف إلى أنها كانت تطلب من أحمد زكي الجلوس معها، إذ لم يكن لديه أصدقاء في ذلك الوقت، إلَّا أن علاقتهما لم تكن بذلك العمق، للتطور فيما بعد ويبدأ الثنائي بالتعرف على بعضهما البعض أكثر، حيث صدمت عفاف حينما غنى لها زكي أغنية "موعود" لمطربها عبدالحليم حافظ، بسبب تشابه صوتيهما كثيرًا.

وأضافت عفاف أنها حاولت كثيرًا على إشراك زكي في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، إذ كانت تتواسط له من قبل المخرجين ليشاركها العديد من الأعمال.







عفاف شعيب وخلافها مع أحمد زكي

واستذكرت عفاف خلافًا وقع بينها وبين زكي أثناء تأديتهما مناسك الحج، حيث حاول بعض الأشخاص خلق المشاكل فيما بينهما، فحينما كانت تحثه للذهاب إلى مِنى كان هناك أفراد من مجموعتهم يحاولون ثنيه على الذهاب مشيرين عليه بالتواجد في غرفة الفندق.

وفي إحدى المرات، حينما علمت أنه تواجد في عرفة ولم يقرأ القرآن، توجهت إليه مستهجنة ذلك، ليقابلها بالصراخ، ويقول لها أمام الجميع "أنا شيطان من الشياطين"، وما كان منها أن حملت نفسها وتوجهت مغادرة، وطلبت منه عدم الحديث معها على الإطلاق، وفي ذات اليوم توجَّه إلى منزلها وطلب منها السماح ونصحها بالابتعاد عن بعض الأشخاص.

عفاف شعيب ومشاعر حبها لأحمد زكي

وحينما سألها الليثي ما إذا كانت تحب زكي، نفت ذلك، لكنها أوضحت أنها لا تعلم ما إذا كنًّ لها هو المشاعر، لاسيما أنه أخبرها في العديد من المرات عن رغبته بالزواج من سيدة تشبهها.

احمد زكي وتأديته دور عبدالحليم حافظ

وعن أيامه الأخيرة، بيَّنت عفاف أن زكي كان يرغب بشدة أداء شخصية عبدالحليم حافظ، ورغم أنها لم تحبذ ذلك لشعور داخلي غريب انتابها، إلَّا أنه أصرَّ على تأديته، ثم انتابه المرض ودخل المشفى.

ولفتت إلى أنها زارته في المشفى أكثر من 3 مرات، وفي كل مرة كانت تجد مجموعة من الأشخاص حوله لم يكن يحبهم، حيث أخبرها في إحدى المرات أنهم يفرضون أنفسهم عليه.

