أحمد سعد يغني إلى جانب المقابر.. والمتابعون غاضبون

تعرض الفنان المصري أحمد سعد للهجوم والانتقادات من قبل متابعيه بسبب إحيائه حفلًا غنائيًا في مكان ملاصق لإحدى المقابر.

أحمد سعد يغني إلى جانب المقابر

شارك أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورَّا لأجواء حفله الغنائي المقام في جامعة "النهضة"بمحافظة بني سويف، ولاحظ البعض أن إحدى الصور الأفقية تكشف أن الحفل أقيم إلى جانب إحدى المقابر؛ واعتبروا أن حركته هذه انتهاك لحرمة الميت.

فعلَّقت إحدى المتابعات: "انا زعلانة منك ي فنان"، وأضافت أخرى: "للاسف ناس هيفه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون"، وتساءلت إحداهن: "وبالنسبة للمقابر اللى ورا الحفلة دى يفنان اى ؟؟".

رئيس جامعة النهضة يرد على الهجوم

من جهة أخرى، خرج رئيس الجامعة، الدكتور حسام الملاحي، عن صمته معلقًا على الواقعة، وقال في تصريحات صحفية أن الحفل مجاني للطلاب وهناك من يتصيد الأخطاء للجامعة، وأوضح أن هذه الفعاليات تقام بموافقة الجهات الأمنية في المحافظة.

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينظم فيها حفل سنوي، فقد اعتادوا تنظيم حفلات من نشأتها قبل 18 عامًا احتفالًا بتخريج دفعة جديدة من الطلبة.

ووصف الملاحي أن الهجوم الذي تتعرض له الجامعة بـ"الحملة الشرسة"، مبينًا أن إحياء حفل إلى جانب المقابر ليس بجديد.

ولم يعلق أحمد سعد على الحادثة، ملتزمًا الصمت إزاء الهجوم.