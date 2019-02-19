أحمد عز يرفض دفع تكاليف توأمه المدرسية!

أحمد عز

يبدو أن المحاكم والقضايا لن تنتهي بين الفنانة زينة والفنان احمد عز، فبعدما قامت زينة برفع قضية ضد الفنان أحمد عز تلزمه من خلالها بدفع نفقة مدرسية لتوأميهما بلغت قيمته 700 ألف جنيه أي ما يقارب الـ 40 ألف دولار أميركي.

قام عز باستئناف الحكم مستندًا إلى انه غير ملزم بدفع نفقات توأمه المدرسية لأنهما لم يبلغا السن الرسمية بعد في التعليم الأساسي وهي السادسة، حيث انهما يبلغا 4 سنوات حاليًا.

وأضاف في دعوة استئنافه بان المدرسة الدولية والتي يدرس بها التوام غير مُدرجة في التعليم الأساسي المصري، وتم إعلان يوم 18 أيار لإصدار الحكم في استئناف أحمد عز.

يُذكر ان الفنانة المصرية زينة كانت قد اعلنت قبل سنوات عن حملها من الفنان أحمد عز بعد زواج عرفي وانجبت توامها منه عز الدين وزين الدين، إلا ان الفنان أحمد عز انكر زواجه من زينة في بداية الأمر وانكر أبوته للتوأم حتى استطاعت زينة اثبات نسبهما له بعد عدد من القضايا.

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