شائعة تُعيد الفنانة شيرين سيف النصر للأضواء من جديد!

الفنانة شيرين سيف النصر

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية شيرين سيف النصر ظهرت فيها بفستان أبيض وفي احضان رجل خلال عقد قرانها، وقال رواد هذه المواقع أن الصورة لزواج الفنانة المعتزلة.

وبعد انتشار الأخبار بقوة وتصدر اسم الفنانة لمواقع التواصل الاجتماعي خرجت سيف النصر عن صمتها وأكدت أن هذه الصور قديمة وتعود لزواجها من خبير التجميل رائف الفقي والذي انفصلت عنه قبل فترة، ولا تعلم سبب تسريبها في الوقت الحالي ومن وراء التسريب.

ولدت سيف النصر في الأردن لأب مصري من أصول شركسية وأم فلسطينية، ودخلت عالم الفن واشتهرت في فترة التسعينات وكانت سيف النصر فتاة احلام عدد من الشباب في وقتها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية.

اما فيما يخص حياتها الخاصة فقد تزوجت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر 3 مرات في حياتها الأولى من رجل الاعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، والثانية من الفنان المصري مدحت صالح، اما الثالثة فهي زواجها من طبيب التجميل رائف الفقي والذي تسربت صورهما مؤخرًا على انه زواج حديث.

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