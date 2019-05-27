أحمد فتحي يستشيط غضبًا بعد كشف رامز جلال عن وجهه.. وهذا ما فعله! (فيديو)

حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيفًا على برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يذاع خلال شهر رمضان المبارك، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإيقاع به في شباك رامز جلال، حيث استضيف في إحدى المواسم السابقة، ولكن ردة فعله هذه المرة كانت مختلفة.

وبعد أن سقط أحمد فتحي في الشلال، دب الرعب والخوف في قلبه وطلب من فريق رامز جلال الابتعاد عنه لشعوره بالغثيان، ولكن سرعان ما ظهرت الغوريلا المخيفة من وراء الأشجار، فبدأ فتحي بنطق الشهادتين وكأن ساعته اقتربت، وبعد أن كشف رامز عن وجهه، استشاط أحمد فتحي غضبًا وعلق قائلًا: "ألطم على وشي؟"، ولكنه تقبل المقلب في النهاية وقرر مسامحة رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

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