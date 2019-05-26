إيقاف بث برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة بعد إساءته للأفارقة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص في مصر، بيانًا قرر فيه وقف بثْ برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس"، في شهر رمضان.

وفي نص بيان قرار المجلس، الذي أوقف بث البرنامج لمدة شهر، جاء فيه أنه تم الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017، والاطلاع على لائحة الجزاءات.

وأضاف البيان أنه قرر منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر، وعلى الأمين العام والجهات الخاصة متابعة تنفيذ صدوره اعتبارا من تاريخه.

وناقش المجلس توصيتين بخصوص العقوبة المنتظر توقيعها على برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس بسبب الإساءة للأفارقة في حلقة ماجد المصري، موضحا أن العقوبة الأولى وقف بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، أو توقيع غرامة على القناة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى العديد من الشكاوى ضد البرنامج، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت اساءات للأفارقة، ومن المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد.

يذكر أن الفنان ماجد المصري، قد رد على سؤال ببرنامج ”شيخ الحارة“ عن أكثر المواقف المضحكة التي مر بها، مشيرًا إلى أن صديقه دبر له مقلبًا، عندما أخبره بأن هناك 3 فتيات يردن مقابلته في ساعة متأخرة، فطالبه بأن يأتي بهن إلى سيارته، وكن يغطين وجوههن، وعندما ركبن السيارة وجدهن إفريقيات، فطالبهن بالنزول، بطريقة مهينة.

وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة، مقدمة ”برنامج شيخ الحارة“ المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

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