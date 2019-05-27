أمل العوضي تتعرض لموقف محرج على الهواء بعدما سألتها المذيعة عن هذا الأمر..فماذا حدث؟

حلت النجمة الكويتية أمل العوضي ضيفة على برنامج "غبقة سكوب"، وبسبب إحدى الأسئلة التي وجّهتها لها مقدمة البرنامج، تعرضت لموقف محرج على الهواء دفعها للشعور بالارتباك الشديد، خاصة وأن المذيعة كذّبت إجابتها بشكل صريح.

وكان السؤال الذي طرحته المقدمة على أمل العوضي عن ثمن أغلى ساعة تمتلكها لتجيب "الساعة التي أقضيها مع ابنتي"، إلّا أن المذيعة أعادت طرح السؤال: "لم أقصد هذا..بل أغلى ساعة يد تقتنيها"، فردت العوضي: "ألف دينار"، ولكن مقدمة البرنامج سرعان ما كذبتها وقالت: "ليس صحيحًا..الساعة التي في يدك فوق الـ10 لماذا أنت لست صريحة".

فإجابت العوضي بطريقة انفعالية قائلة: "الشيء أبداً ليس في قيمته.. والإنسان هو الذي يمتلك القيمة وليس نقوده.. لماذا أقول أرقام؟ احترام الناس واجب.. عيب الإنسان يتباهى في الذي يملكه.. بل يتباهى باسمه وإنجازاته وعمله وما قام به من أجل المجتمع.. ولكن الحين أنت تسألني عن رقم أطرحه أمام ملايين المشاهدين، فإن احترام المشاهد يدفعني لعدم التصريح".

الجدير ذكره، أن آخر أعمال أمل العوضي الفنية مشاركتها في مسلسل "هم نوايا" في عام 2018، وهو من بطولة سعاد عبدالله وسليمان الياسين وإنتصار الشراح وفهد العبد المحسن، ومن تأليف نوف المضف وإخراج عيسى ذياب.

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