أحمد فلوكس يسيء لصحفي نشر خبرًا عن طليقته هنا شيحة ومطالبة النقابة بالتدخل!

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس غضب رابطة الصحفيين في مصر برئاسة الصحافي ناصر جابر، حيث أساء فلوكس إليهم بشكل مباشر بعد وصفه لأحد الصحفيين الذين قاموا بنشر خبر عن طليقته الفنانة هنا شيحة بالفاشل وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وطالبت رابطة الصحفيين نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بالتدخل فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء في بيان الرابطة أيضًا: "أنّ ما فعله الفنان الشاب "تصرف لا يليق بأخلاقيات الفنانين، ولا يليق بكونه خرّيج صحافة من كلية إعلام جامعة القاهرة، وهو أول من يسيء لها بهذا التصرف، وكان من باب أولى اتباع الطرق القانونية المتاحة في حال وجود أخبار لا ترضيه أو لا تأتي على هواه".

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وأعلنا انفصالهما في تموز (يوليو) 2019.

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