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أحمد فهمي يشوق الجماهير لجزء ثانٍ من "كده رضا"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 09:08
أحمد فهمي
أحمد فهمي

بدأ الفنان المصري أحمد فهمي في كتابة الجزء الثاني من فيلم "كده رضا"، بطولة الممثل الكوميدي أحمد حلمي، وذلك بعد 16 عامًا من عرض الجزء الأول منه.

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جزء ثان من "كده رضا"

وكشف أحمد فهمي في تصريح له مع الإعلامي أحمد عبدالعزيز أن  حلمي من أكثر الممثلين الذين بإمكانهم التواجد بأفلام في موسمين، مُشيرًا إلى أنه يتعلم منه: "بحب طريقة تفكيره، وإتعلمت على إيده حاجات كتيرة في فيلم كده رضا".

وحين سؤاله حول ما إذا كان يفكر في الكتابة لحلمي مجددً، أجاب قائلًا: "باكتب لحلمي بالفعل كده رضا 2، لكن مش لاقيين وقت".

أحمد فهمي

أحداث فيلم "كده رضا 2"

وأشير أن الجزء الثاني من الفيلم سيدور حول اثنين من الأشقاء يسافران تاركين أخوهم "سمسم"، وبعد معرفتهم بخبر وفاة والدهم "هندي" يعودون إلى مصر، ليكتشفوا أن الشرطة اكتشفت من شهادة وفاة والدهم أن لديه 3 أولاد وليس واحد، ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، فبعد أن كانت حياتهم تسير بشكل جيد، يقررون الرجوع إلى السرقة.

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ووفق بعض المصادر، يُشار إلى أنه سيضم إلى العمل أبطال من  مسلسل "بـ١٠٠وش" كضيوف شرف.
 

كلمات دالة:كده رضاأحمد فهمي

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