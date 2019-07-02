أحمد فهمي ينفجر غضبًا على أحد المتابعين بسبب عزت أبو عوف..فما القصة؟

كعادته، لا يعطي الفنان المصري أحمد فهمي أي أهمية للنجومية، ودائمًا ما يدخل في جدالات ونقاشات حادة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل في بعض الأحيان إلى قيامه بالشتم والرد بطريقة قاسية خاصة إذا كان الانتقاد موجهًا له.

وفي التفاصيل، كان الفنان أحمد فهمي قد كتب نعيًا للفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية يوم أمس وعلق: "البقاء لله في ألذ وأجمل واحد في الوسط الفني"، فكتب له أحد متابعيه قائلًا: "وانت لسه فاكر انو مات دلوقتي"، ليرد فهمي بطريقة قاسية قائلًا: "وانت مال اهلك ما تحترم الموقف جتك البلا".

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي ينفعل فيها الفنان المصري أحمد فهمي على المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه كان يفعل ذلك أيضًا ويرد بطريقة غير لائقة على كل تعليق لا يعجبه خاصة إذا كان الأمر يتعلق بخطيبته هنا الزاهد.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: