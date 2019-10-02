أحمد فهمي ينهي الجدل بشأن مرض زوجته هنا الزاهد.. ويؤكد: حفل زفافنا لم يكن أسطوريًا

أنهى الفنان المصري أحمد فهمي حالة الجدل التي صاحبت الإعلان عن مرض زوجته الفنانة هنا الزاهد أثناء تواجدهما سويًا في دولة سنغافورة لقضاء شهر العسل.

وقال فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة": "رابع أيام شهر العسل شعرت هنا بألم شديد في المعدة فتخيلنا أنه تسمم وأخذت أدوية بالفعل إلا أن الآلام لم تتوقف".

وأضاف: "خامس أيام شهر العسل ذهبنا إلى المستشفى وخضعت لتحاليل كاملة أوضحت وجود عدد كبير من الحصاوى على المرارة وحاجتها لعملية جراحية".

وتابع: "الطبيب وضعها تحت الملاحظة وانتظرنا تحسن حالتها لكي تعود إلى مصر، والخضوع للعملية الجراحية بها، واستقررنا على إجرائها الشهر المقبل، لأنها لازالت تعاني بعض الالتهابات التي تمنع الخضوع للعملية في الوقت الحالي".

وعن علاقة ما حدث لهنا بتعرضهما للحسد بعد حفل الزفاف الضخم الذي أقيم الشهر الماضي، قال فهمي: "بدأت أشعر أن للحسد علاقة بما حدث، رغم أن حفل الزفاف لم يكن أسطوريًا كما أشيع، ولم يكلفني الأرقام الغريبة التي سمعتها ووصلت إلى 10 ملايين جنيه مصري".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في 11 سبتمبر الماضي بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كوكبة من النجوم والنجمات أبرزهم كريم فهمي وطلعت زكريا وهشام ماجد وشيكو وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: