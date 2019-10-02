لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بالعودة للغناء.. وهذا موعد حفلها الأول!

فاجأت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، جمهورها بإعلان اتجاهها للغناء الفترة المقبلة بعد احترافها للتمثبل.

وقالت الخميسي في لقاء تلفزيوني، إنها ستؤسس فرقة غنائية جديدة تقدم من خلالها موهبتها، مؤكدة أنها تغني منذ فترة وأجلت هذا القرار لحين تكوين الفرقة، مشيرة إلى أنها خاضت تجربة غنائية منذ عامين.

وأوضحت الفنانة أنها من عائلة موسيقية وتغني منذ صغرها في المسرح وفي الجامعة والمعهد وابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، مبينة أن حلم حياتها أصبح الغناء والعزف على التشيللو.

وذكرت أن القرار اتخذته بعد شعورها بأن التوقيت مناسب لهذه الخطوة، وأنها ترغب في توصيل رسالة إيجابية للشباب عبر الغناء.

وكشفت لقاء عن موعد حفلها الأول المنتظر حيث تسعي أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتعد الخميسي واحدة من أشهر فنانات الجيل الحالي وتشتهر بتقديم أعمالها المتنوعة الكوميدية والإجتماعية، وشاركت في عشرات المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهرت بأدوارها الكوميدية أبرزها "مسلسل شباب اونلاين، مسلسل راجل و ست ستات".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: