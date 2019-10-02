ناصيف زيتون: عائلتي خط أحمر.. و"أم إلياس" غير موجودة!

استضاف البرنامج اللبناني "منا وجر" من تقديم بيار رباط بموسمه الخامس الفنان السوري ناصيف زيتون.

افتتحت الحلقة الأولى من الموسم بتهنئة الفنان السوري بعيد ميلاده الـ31 وتمنى طاقم العمل السعادة له في حياته، و عند سؤاله اذا ما كان احتفل بعيد ميلاده أجاب: "أنا اكره الاحتفال بعيد ميلادي، لأنه يشعرني بأني تقدمت في العمر ولكني ارغب بالعيش لعمر المئة".

و في محاولة من مقدم البرنامج للسؤال عن "ام إلياس" كنايةً عن زوجة المستقبل، أجاب أنه لا يعرف من هي وأين هي، وأشار بيار أن ناصيف زيتون طلب منه عدم التحدث عن الأمور الشخصية.

أما فيما يخص عائلته، قال الفنان أنه الوحيد من عائلة زيتون الذي يجيد الغناء وعن سؤاله من أين حصل على الموهبة والصوت الجميل أجاب ناصيف بثقة: "من أخلاق أمي و أبي"

وأكد انه يدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسه، وأنه يتبع سياسة البلوك لكل شخص يسيئ الى أهله.

خلال الحلقة، بدت على ناصيف أعراض التعب والتوتر ليوضح أن التوتر مرافق دائم له وكلما تقدم في مجال الفن يزداد، اما في ما يخص التعب، بيار أكد ان نصيف تعرض لوعكة صحية مفاجئة وأنه قرر حضور الحلقة على الرغم من ذلك.

وعلى صعيد الفن، تم سؤال ناصيف عن رأيه بتصريح البوب ستار "رامي عياش": "ناصيف لم يترك بصمة بالفن!

أجاب ناصيف أنا أحترم رأيه وهذه الأراء تحفزني لتقديم الأفضل، مضيفا أنه من الممكن أن رامي عياش لا يحب نوع الفن الذي أقدمه

ناصيف أكد انه لا يفكر بالتمثيل حاليا، وأن عليه التركيز في الغناء والتفرغ له.

وخلال الحلقة تم عرض فيديوهات للفنان وهويرقص على تطبيق (Tik Tok) ليؤكد أنها حركات راقصة عفوية ويرد على المنتقدين انا لست راقصا.

و طلب بيار من ناصيف تقديم رقصته العفوية المشهورة، ليستجيب ناصيف ويقدم مقطع من أغنية "تكه" مع حركات راقصة عفوية.

فاجأ ناصيف الجمهور بغناء أغنية (سر الحياة) للفنانة العراقية الشابة (أصيل همام) موجهًا تحية لها.

في ختام الحلقة، تم تخيير زيتون بين فقرة الغناء والأسئلة الخمسة، ليختار الأثنين معًا، وما أن تم طرح السؤال الأول غير ناصيف رأيه و قرر الغناء.

يذكر أن الفنان السوري أطلق فيديو كليب لأخر اصداراته باللهجة العراقية "فارقوني" بمشاركة الفاشينيستا الكويتية "روان بن حسين" ليحقق أكثر من اربع ملايين و نصف على اليوتيوب .

للمزيد من قسم أجدد خبرية: