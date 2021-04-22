طارق العريان يهاجم أصالة نصري ويصفها بـ "الحشاشة"..وقضية المخدرات للواجهة مجدداً!

عاد موضوع المخرج المصري طارق العريان وطليقته الفنانة السورية أصالة نصري إلى الواجهة مجدداً ولكن هذه المرة بهجمة من العريان.

الأمر بدأ بعد أن شارك طارق صُورة جديدة له عبر حسابه الرسمي في انستقرام وانهالت عليه تعليقات ساخرة والتي كان منها "متصابي في اواخر الخمسينات من عمره"...وتابع آخر "وفرحان اوي بنفسك .....المراهقة المتأخرة لسة شغالة معاك ولا ايه؟؟ ياشايب"..واضاف آخر "كسرة القلب سلف ودين راح ينحرق قلبك بيوم وتسدد دين".

طارق مع الهجوم الشديد والذي كان مُعظمه من فانز أصالة نصري قام بتثبيت أحد التعليقات الذي جاء فيه "سيد الرجال من يوم تركتها لها الحشاشة رجعت قيمته".

أخبار المخدرات كانت قد لاحقت أصالة نصري خلال تواجدها في مطار بيروت بعد أن عثرت الأجهزة الامنية في لبنان على مخدر الكوكايين داخل إحدى عُلب العدسات اللاصقة التي تستعملها بها وبعد خضوعها للفحص جاءت نتيجتها إيجابية لتعترف بالتعاطي بحسب المتداول وقتها وأكدت أنها تملك كمية لا تتجاوز الـ 3 جرام للإستخدام الشخصي وبناءاً على ذلك ولأنها المرة الاولى تم إطلاق سراحها.

يذكر أن أخبار الطلاق والخيانة من طرف طارق لـ أصالة كانت قد انتشرت خلال نهاية عام 2019 وسط صمت من الطرفين، إلا أن أصالة اضطرت لإعلان الأمر رسمياً خلال عام 2020 بمنشور جاء فيه "منتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

وفي نهاية عام 2020 فوجئت الفنانة السورية بصورة تجمع طليقها برفقة حبيبته الجديدة مع أصدقائها المقربين لتشارك الصُورة عبر حسابها وتعلق بـ "هي أقسى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والست العزيزه اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلا؟ وللا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران"....إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد أيام قليلة وقررت المضي في حياتها لتتناسى الخيانة والغدر الذي تعرضت له سواء من الأصدقاء أو طليقها الذي تزوجته لمدة 14 عام.

أصالة وصفت في إحدى المقابلات ما حدث معها بـ آلم الروح وأنها تفضفض للمقربين والأصدقاء وحتى للأطباء المختصين بعلم النفس، كما وأضافت أنها لأول مرة تشعر بألم الروح من جراء ما حدث بها.

يذكر أن هنالك أخبار متداولة عن أن أصالة تستعد لدخول القفص الذهبي مجدداً بالزواج من البرلمان المصري الدكتور أحمد عبد المجيد، أما عن هوية العريس تحديداً فهو حاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".

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